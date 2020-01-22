Зима — время горячего супа

Если вы не стали очередной жертвой нестерпимой жары в квартире во время отопительного сезона, то, вероятно, в зимний день вам будет приятно согреться горячим супчиком, приготовленным по нашему рецепту.

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты:

– 1 большая луковица (порезать кольцами)

– 700 г тыквы (порезать большими ломтиками)

– 450 г картофеля (порезать листиками)

– 0,5 л овощного бульона или воды

– 0,5 чайной ложки базилика (или эстрагона)

– 0,5 л соевого молока

– 1 – 2 чайной ложки лимонного сока

– соль по вкусу

Приготовление:В кастрюле с толстым дном слегка потушить лук на слабом огне до мягкости (4 – 5 минут). Затем соединить его с тыквой и картофелем, тушить примерно 10 минут. Когда овощи начнут размягчаться, влить в кастрюлю кипящий бульон, добавить базилик/эстрагон и соль. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить до полного размягчения овощей ещё примерно 10 минут. Снять с огня, взбить погружным блендером до однородной массы. Добавить горячее молоко, довести до кипения на слабом огне. Добавить лимонный сок. Подавать горячим.

Суп чечевичный

Ингредиенты:

– 1,5 стакана варёной чечевицы

– 1,5 л воды

– 1 средняя картофелина (порезать кубиками)

– 1 морковь (потереть на мелкой тёрке)

– 3 столовая ложка растительного масла

– 1 луковица (порезать мелкими кубиками)

– 2 ч. л. томатной пасты

– 1 чайная ложка приправы для супов (без усилителей вкуса и острых специй)

– 6 – 7 перьев зелёного лука

– 100 мл соевой сметаны

– соль

Приготовление:Картофель отварить в воде до готовности. Лук и морковь слегка посолить, подавить, чтобы появился сок, и потушить до мягкости в собственном соку на самом малом огне. Влить растительное масло. Добавить томатную пасту и потушить ещё 7 минут. Когда картофель станет мягким, добавить тушёные овощи, чечевицу, приправу. Варить до готовности. При подаче посыпать рубленым зелёным луком. Подавать с соевой сметаной.Приятного аппетита!

По рецептам Центра здоровья«Наш Дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.