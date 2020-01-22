Зима — время горячего супа

Если вы не стали очередной жертвой нестерпимой жары в квартире во время отопительного сезона, то, вероятно, в зимний день вам будет приятно согреться горячим супчиком, приготовленным по нашему рецепту.
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты:
– 1 большая луковица (порезать кольцами)
– 700 г тыквы (порезать большими ломтиками)
– 450 г картофеля (порезать листиками)
– 0,5 л овощного бульона или воды
– 0,5 чайной ложки базилика (или эстрагона)
– 0,5 л соевого молока
– 1 – 2 чайной ложки лимонного сока
– соль по вкусу
Приготовление:В кастрюле с толстым дном слегка потушить лук на слабом огне до мягкости (4 – 5 минут). Затем соединить его с тыквой и картофелем, тушить примерно 10 минут. Когда овощи начнут размягчаться, влить в кастрюлю кипящий бульон, добавить базилик/эстрагон и соль. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить до полного размягчения овощей ещё примерно 10 минут. Снять с огня, взбить погружным блендером до однородной массы. Добавить горячее молоко, довести до кипения на слабом огне. Добавить лимонный сок. Подавать горячим.
Суп чечевичный
Ингредиенты:
– 1,5 стакана варёной чечевицы
– 1,5 л воды
– 1 средняя картофелина (порезать кубиками)
– 1 морковь (потереть на мелкой тёрке)
– 3 столовая ложка растительного масла
– 1 луковица (порезать мелкими кубиками)
– 2 ч. л. томатной пасты
– 1 чайная ложка приправы для супов (без усилителей вкуса и острых специй)
– 6 – 7 перьев зелёного лука
– 100 мл соевой сметаны
– соль
Приготовление:Картофель отварить в воде до готовности. Лук и морковь слегка посолить, подавить, чтобы появился сок, и потушить до мягкости в собственном соку на самом малом огне. Влить растительное масло. Добавить томатную пасту и потушить ещё 7 минут. Когда картофель станет мягким, добавить тушёные овощи, чечевицу, приправу. Варить до готовности. При подаче посыпать рубленым зелёным луком. Подавать с соевой сметаной.Приятного аппетита!
По рецептам Центра здоровья«Наш Дом»
Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2020 г.