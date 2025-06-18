Знакомство с десятью заповедями

О десяти неизменных Божьих правилах, стоящих на страже нашего счастья.

Десять заповедей — краткий свод правил, запретов и повелений, данных Богом. Они являются центром иудаизма и христианства и служат основой для многих современных этических и правовых систем, не связанных с религией.

Какова история появления Десяти заповедей?

Десять заповедей, или Декалог, были даны Самим Богом через Моисея на горе Синай. Этот процесс сопровождался необычными и устрашающими явлениями, «весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и, увидев [то], народ отступил и стал вдали» (Библия, книга Исход 20:18). Это было время, когда народ израильский только что вышел из египетского рабства и находился в Синайской пустыне — на пути в землю обетованную, то есть обещанную им Богом. Эта история записана в Священном Писании в книге Исход (главы 19 и 20).

Почему Бог дал Свои заповеди именно на двух скрижалях?

Скрижали — каменные таблички, на которых был высечен текст. Господь сгруппировал Десять заповедей таким образом, что на первой скрижали оказались четыре заповеди, касающиеся отношений человека с Богом, а на второй — шесть заповедей об отношениях между людьми. 10 заповедей, в отличие от многих других постановлений, были написаны Божьим перстом. 10 заповедей неизменны, как неизменен Бог.

Заповедей всего десять?

Десять заповедей — квинтэссенция Божьего Закона. Это максимально краткая формулировка Божественных принципов. В Библии содержится множество повелений, изречённых Самим Богом, они помогают лучше понять 10 заповедей, поясняют и уточняют их. Недаром царь Давид сказал: «Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя заповедь безмерно обширна» (Библия, книга Псалтирь 118:96).

Каковы общие требования, изложенные в Десяти заповедях?

1. Десять Божьих заповедей повелевают людям контролировать свои мысли — всё, что происходит в голове. Например, четвёртая заповедь призывает помнить субботний день, а десятая предостерегает от зависти. Если мысли будут под контролем, грех не сможет прогрессировать.

2. В тексте Десяти заповедей также говорится о контроле над языком, то есть словами, которые люди произносят. Например, третья заповедь гласит: «Не произноси имени Господа напрасно», а девятая: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего». Грех, не побеждённый на уровне мыслей, как правило, трансформируется в слова. Например, в Библии осуждается, когда мужчина смотрит на женщину (не жену) с вожделением. Если человек не борется с подобными мыслями, грех прелюбодеяния легко переходит на уровень слов.

3. Десять заповедей также призывают людей следить за своими поступками. Грех, не побеждённый на уровне языка, поднимается ещё на ступеньку выше и выливается в конкретные действия. Тот же флирт с чужой женой на уровне слов может легко перерасти в физический акт прелюбодеяния.

Высшая ступень Закона Божьего — это первая заповедь левой скрижали и первая заповедь правой скрижали (пятая заповедь Декалога). Первая заповедь поставлена во главу не просто так: она запрещает отвергать Бога как высшее руководство, великий авторитет в жизни, запрещает обращаться к другим богам. Господь в первой заповеди вынужден назвать Себя Богом, представить Самого Себя. Почему? Потому что отношения между Ним и людьми были разорваны, любящий Бог был потерян и забыт.

По аналогии пятая заповедь говорит о высшем преступлении человека против человека — о непочтении к родителям и неповиновении им. До какого-то возраста для детей богами являются их родители.

Итак, Десять заповедей — базовые моральные и нравственные принципы жизни. Они подчёркивают важность веры в единого Бога и следования Его воле. Они были актуальны не только в древности, и сегодня они стоят на страже нашего счастья.

«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни — истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще мёда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!» (Библия, книга Псалтирь 18:8–15).

Статья составлена по программе «Десять заповедей Божьих»

телеканала «Три Ангела».