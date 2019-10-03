7 октября отмечается Международный день врача. Мы побеседовали с практикующим семейным врачом Владиславом Богдановым.

— Жизнь пациента находится в руках врача. Один небрежно поставленный диагноз, один неверный рецепт в критической ситуации, и может случиться непоправимое. Как велика ответственность! Владислав, почему вы выбрали профессию врача?

— Меня всегда привлекали гуманитарные науки, но в медицинский университет я попал «случайно», а когда заканчивал его, понял, что за этим «случаем» стоит Всевышний, Который дал мне особенную любовь к врачебному делу.

— Что вас вдохновляет в вашей профессии?

— Самое большое вдохновение — положительные результаты лечения моих пациентов, их выздоровление. Именно они побуждают меня двигаться дальше и помогать другим людям.

— В чём особенность работы семейного врача?

— Семейный врач — специалист широкого профиля. Это даёт возможность пациенту получить высококвалифицированную медицинскую помощь у одного специалиста по различным вопросам здоровья, минуя посещения большого количества врачей узких специальностей. Например, больной человек с высоким давлением, повышенным уровнем сахара и пробкой в ухе может получить помощь у семейного врача, минуя посещения эндокринолога и отоларинголога. Семейный врач работает не только со взрослыми, но и с детьми различного возраста.

— С какими проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты?

— Самые частые причины визита к семейному врачу — сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы и эмоциональные расстройства.

— Что может предпринять человек, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания?

— Нужно чётко понять важность профилактических мероприятий, чтобы свести к минимуму риск развития заболеваний сердца и сосудов. Если на приёме оказывается человек с повышенным артериальным давлением, то, прежде всего, мы начинаем с изменения образа жизни.

В медицинской практике есть такое понятие, как изменяемые и неизменяемые факторы риска болезней. Изменяемые факторы риска для повышенного артериального давления — это достаточный отдых, регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное питание с исключением кофеиносодержащих напитков, алкоголя, ограничение в употреблении трансжиров и поваренной соли и полное исключение табака.

— А с какими эмоциональными расстройствами к вам обращаются пациенты чаще всего?

— Эмоциональные расстройства — это особый вид заболеваний, потому что он касается работы центральной нервной системы. Лидирующее место в этом списке занимают депрессия и тревожные расстройства.

Среди тревожных расстройств на первом месте стоят панические атаки. Это состояние, при котором в определённых ситуациях или даже беспричинно человек испытывает необъяснимый страх, беспокойство. При этом учащается сердцебиение — одним словом паника. Причём это состояние встречается не только у взрослых, но и у молодых людей. Одна из ведущих причин — истощение нервной системы, вызванное перенапряжением на работе или учёбе, недостаточность ночного сна, употребление энергетических или алкогольных напитков.

— Как можно предотвратить панические атаки?

— Для начала попытайтесь понять, что стало толчком для развития этого состояния и постарайтесь устранить причину.

Не переутомляйтесь на работе, поддерживайте хороший эмоциональный климат в своём коллективе и семье, хорошо высыпайтесь, чаще бывайте на солнце и не забывайте про физические упражнения. Работающие мышцы хорошо нейтрализуют действие гормонов стресса. Избегайте употребления различного вида стимуляторов.

— Поясните, пожалуйста, какие стимуляторы вы имеете в виду?

— Самый часто используемый стимулятор в обыденной жизни — это кофе. Настоятельно рекомендую исключить этот напиток из употребления, чтобы сохранять свой мозг и эмоции в здоровом состоянии, а молодым людям советую обходить полки с энергетическими напитками стороной.

— Как вы считаете, вера в Бога способна исцелить человека от психических расстройств?

— Для Бога нет ничего невозможного, если это согласуется с Его волей. Он даст человеку восстановление и исцеление. Такие опыты я нахожу не только на страницах Библии, но и наблюдаю в настоящее время. Кроме того, научные исследования говорят, что вера в Бога сама по себе является эффективным средством для выздоровления больного человека.

— Что вы пожелаете читателям?

— Я сам регулярно читаю вашу газету. Моё пожелание, чтобы ваши читатели не просто знакомились с советами, полезными для здоровья, но и активно их применяли в жизни и всегда обращались к самому лучшему Врачу, нашему Создателю, Который способен восстановить не только тело, но и больную душу человека.

Беседовала Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.