Мы земной материи частицы —

Бог творил из праха нашу плоть.

В теле есть и золота крупицы,

Но не это ценит в нас Господь.

Всё от Бога — блага и таланты,

Всей земли сокровища — для нас.

И не золото, не бриллианты,

Люди — Божий золотой запас.

Но в Эдеме дьявола победа

Над людьми заблудшими была.

Как вернуть в сокровищницу неба

Наши души с примесями зла?

В этом мире боли и страданий

Не укрыться от беды и слёз.

Но в земном горниле испытаний

Вместе с нами наш Иисус Христос.

Направляя к небу наши мысли,

Он Своё спасение вершит.

И огонь высоких Божьих истин

Выжигает примеси души.

Тот, кто веру сохранит живую, —

Это Божий золотой запас.

И такую душу золотую

Никому Спаситель не отдаст.

Татьяна Хлопкова