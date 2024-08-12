Мы земной материи частицы —
Бог творил из праха нашу плоть.
В теле есть и золота крупицы,
Но не это ценит в нас Господь.
Всё от Бога — блага и таланты,
Всей земли сокровища — для нас.
И не золото, не бриллианты,
Люди — Божий золотой запас.
Но в Эдеме дьявола победа
Над людьми заблудшими была.
Как вернуть в сокровищницу неба
Наши души с примесями зла?
В этом мире боли и страданий
Не укрыться от беды и слёз.
Но в земном горниле испытаний
Вместе с нами наш Иисус Христос.
Направляя к небу наши мысли,
Он Своё спасение вершит.
И огонь высоких Божьих истин
Выжигает примеси души.
Тот, кто веру сохранит живую, —
Это Божий золотой запас.
И такую душу золотую
Никому Спаситель не отдаст.
Татьяна Хлопкова