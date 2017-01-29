Скажи, что значит поклоняться Богу —

Поклоны бить, креститься или петь?

А может быть скорбеть, поститься много

И от блистанья свеч благоговеть?

Хотим ли знать, иль лучше, как привыкли?

Хотим ли Божью волю исполнять?

Иль мы к традициям настоль уже прилипли,

Что лучше смерть, чем что-то поменять?

И Бог приводит в чувство нас цунами,

Чтоб мы, очнувшись, бросились к Нему:

«О, что же, Бог наш, происходит с нами?

О, объясни нам, Боже, почему?»

О, как Творец желает нам ответить.

О, как желает Библию нам дать.

Открыв её, мы можем Бога встретить,

Поняв впервые Божью благодать.

Но как же к гордым людям подступиться?

Как к оглушённым суетой сказать?

Как научить с покорностью молиться?

И с Божьей волей разум их связать?

Так что же значит Богу поклоняться?

Закон Его священный соблюдать!

И, познавая Господа, меняться,

Всего себя Христу навек отдать!

Ему чужды формальные обряды

И неприятны тщетные дары.

Поймите точно, что же Богу надо,

Зачем зазря топтать Его дворы.

«Закон Мой вы презрели, исказили,

Перевернули, как угодно вам,

А это значит, вы Мне изменили,

Не покорились вы Моим словам.

Так не дивитесь впредь землетрясеньям,

Смертям, войне, трагедиям в пути.

Я отниму защиту для спасенья,

Чтоб, сокрушив, для вечности спасти».

Лидия Антонычева

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.