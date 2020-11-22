Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!
Для тебя сегодня светят звёзды,
Для тебя с небес горят огни!
Осушить Бог хочет твои слёзы:
Ты глаза лишь к небу подними!
Посмотри вокруг: как много света!
Всюду краски Божией любви!
Для тебя украшена планета:
Ты глаза лишь к небу подними!
Иисус сказал: «Ты драгоценна
Предо Мной, словам Моим внемли;
Жизнь твоя в очах Моих бесценна!
Ты глаза лишь к небу подними!»
Для тебя сегодня Царь Небесный
Приготовил все дары земли,
Дар спасенья, вечный край чудесный!
Ты глаза лишь к небу подними!
Алина Гиндуллина
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.