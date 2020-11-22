Сегодня своими стихотворениями с нами делятся юные христианки — Элла и Алина. Как отрадно, когда Бог становится центром жизни и песней молодых сердец!

Для тебя сегодня светят звёзды,

Для тебя с небес горят огни!

Осушить Бог хочет твои слёзы:

Ты глаза лишь к небу подними!

Посмотри вокруг: как много света!

Всюду краски Божией любви!

Для тебя украшена планета:

Ты глаза лишь к небу подними!

Иисус сказал: «Ты драгоценна

Предо Мной, словам Моим внемли;

Жизнь твоя в очах Моих бесценна!

Ты глаза лишь к небу подними!»

Для тебя сегодня Царь Небесный

Приготовил все дары земли,

Дар спасенья, вечный край чудесный!

Ты глаза лишь к небу подними!

Алина Гиндуллина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.