Фильм Мела Гибсона об адвентисте номинирован на «Оскар»

24 января в Нью-Йорке были объявлены номинанты американской кинонаграды «Оскар», среди которых в шести номинациях представлен фильм Мела Гибсона «По соображениям совести». Эта военная драма названа «Российской Газетой» самым интригующим участником оскаровской гонки среди девяти картин, представленных в номинации «Лучший фильм».

Это история верующего молодого человека, который хотел служить своей стране не обрывая, а спасая жизни. Будучи адвентистом седьмого дня, Десмонд Досс отказался брать в руки оружие во Время Второй Мировой войны, чтобы убивать противников, что повлекло за собой насмешки и притеснения. Тем не менее в 1945 году он был удостоен Почётной медали Конгресса за службу, героизм, отвагу и мужество. История жизни Дезмонда Досса, опубликованная в адвентистских СМИ до выхода фильма на широкий экран, подтверждает, что кинокартина Гибсона невероятно точно отражает историческую реальность. В статье «Самый маловероятный герой» цитируются слова Досса, когда его призвали к ответу на армейском совете: «Я был бы никудышным христианином, если бы ушёл в отставку, тем самым соглашаясь, будто бы я умственно неполноценный из-за религиозных убеждений. Извините, господа офицеры, но я не могу это принять».

Ранее фильм уже получил девять наград австралийской Академии Кино и Телевизионных Искусств (AACTA). Он отмечен в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссёр», «лучший ведущий актёр», «лучший актер второго плана», «лучший оригинальный сценарий», «лучший монтаж», «лучший звук», «лучший производственный дизайн» и «лучшая операторская работа».

«Мел Гибсон – режиссёр крупного калибра. Такие его картины как «Храброе сердце», «Страсти Христовы» и «Апокалипсис» стали культовыми в мировом кинематографе. Каждый из этих фильмов говорит нам о роли человека в истории – кто он и как он может повлиять на неё. Фильм «По соображениям совести» не является исключением из этого списка… Перед нами история человека, который оставался верным своим убеждениям до конца, в любой ситуации», – пишет Михаил Антонюк в отзыве на сайте христианской газеты «7Д формат».

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2017 г.