В Индии 10 000 христиане протестуют против гонений

Около 10 000 христиан собрались для участия в демонстрации, протестуя против арестов местных христианских лидеров и очернения их репутации, а также против политических решений, которые, по их мнению, могут привести к тому, что их лишат льгот, прав и земель, сообщает CNL. Прабхакар Тирк и другие христианские лидеры считают, что аресты христиан — это часть спонсируемой правительством кампании по дискредитации христианских лидеров и миссионеров.

В настоящее время Индия занимает одиннадцатое место в списке стран, которые преследуют христиан (World Watch List).

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.