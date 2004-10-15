Город, которого нет

На протяжении тысячелетий Библия подвергалась испытанию временем. И именно время доказало ее сверхъестественное происхождение, ее уникальность и ее достоверность. Библия открывает будущее. Именно это делает ее книгой, достойной благоговения, книгой, которую нельзя читать поверхностно. «Вникай в себя и в учение», — пишет апостол Павел, и это будет удел всех тех, кто понял божественное происхождение этой книги. Вдумчивый читатель всегда найдет в ней для себя «пищу» и обретет благодаря ей силу.

Почему в Библии сохранены пророчества, рассказывающие о том, что произошло с некоторыми странами, народами и даже конкретными людьми? Свидетельство пророка Исаии звучит так: «Вот предсказанное прежде сбылось» (Исаия 42:9), и это желание Божье, чтобы после того, как человек увидел исполнение предсказанного, он мог произнести то, что сказал Исаия и то, что сказал апостол Павел: «Верно и всякого принятия достойно слово» (1Тимофею.1:15). Действительно учение Библии верно и достойно того, чтобы его принимать.

Ветхий Завет содержит описание многих городов, которые сегодня почти не вспоминаются человечеством. Город Тир является одним из таких городов. Повествование о нем охватывает большой промежуток времени, около 1400 лет. История Тира уходит корнями в глубокую древность. Город располагался на восточном берегу Средиземного моря (современный Ливан) и славился своей торговлей. Жители Тира, финикийцы, были отличными мореплавателями. В гавани Тира заходили корабли со всего Средиземноморья. Старый Тир был расположен на берегу, а рядом на острове вырос новый Тир. Это была непреступная крепость. Тир был центром работорговли. Находясь вблизи Иерусалима, финикийцы имели возможность узнать о живом Боге и Его возвышенном законе. Однако, отвратительные формы идолослужения, человеческие жертвоприношения, сожжение пленных в честь идолов сопровождали праздники тирян. Распутство и храмовая проституция в честь Астарты также были частью их культа. Поэтому Божье правосудие вынесло через пророков свой приговор – самый богатый из городов исчез навеки. На протяжении последних пяти веков здесь не было никакого города, а только бедные рыбачьи хижины. От былого величия не осталось и следа. Пророчества о Тире исполнились поэтапно с поразительной точностью. Вот некоторые из них.

«И будет в тот день, забудут Тир на семьдесят лет…И будет, по истечении семидесяти лет, Господь посетит Тир; и он снова начнет получать прибыль свою…» (Исаия 23:15,17). Это пророчество было дано Исаии около 701г. до Р.Х. Исполнение его началось в 606 г., когда царь Вавилона Навуходоносор начал покорять страны Ближнего Востока, нейтрализовав всех торговых партнеров Тира. И когда Тир возмутился, царь начал осаду города, длившуюся 13 лет, которая окончилась падением Тира. Торговля пришла в упадок. После 536 года, когда Кир Персидский завоевал Вавилон, он возродил Тир. Город ожил для торговли. Итак, с 606 по 536г. – семьдесят лет упадка, как и предсказывало пророчество.

«Сделаю его голою скалою… И разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду» (Иезекииль 26:4,12). Пророк Иезекииль написал эти слова в 586 г. до Р.Х. Спустя 250 лет после Навуходоносора к Тиру подступил Александр Македонский. Ему потребовалось всего семь месяцев для взятия города. Континентальный Тир буквально срыли до основания. Остатки дворцов и стен сбросили в воду для того, чтобы соорудить дамбу, по которой можно было бы добраться до островного Тира. Для возведения дамбы потребовалось столько земли, что на месте города остались только голые скалы. По насыпи осаждавшие подошли к острову и взяли штурмом крепость, разрушив ее.

Вот еще одно из пророчеств, написанное в 586 г. до Р.Х.: «…подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды» (Иезекииль 26:29). В результате землетрясения часть острова ушла под воду. В хорошую погоду сегодня можно видеть под водой развалины города.

И еще одно пророчество 586 г. до Р.Х.: «…будут искать тебя, но уже не найдут тебя» (Иезекииль 26:21). Археологи раскопали Вавилон, Ниневию, нашли дворцы, улицы и остатки стен. Но обнаружить старый континентальный Тир невозможно. Археологи не могут ни найти его центра, ни определить, где проходили стены города.

Важно отметить, что в истории Тира суды Божьи чередовались с периодами милости. После разрушений Тир снова и снова возвращался к жизни, пока, наконец, не ушел в небытие. Земля, на которой он стоял, является свидетелем исполнения пророчеств.

Причины, по которым это произошло, описаны тем же пророком Иезекиилем. И хотелось бы обратить внимание на сравнение, сделанное Богом, в этом повествовании. «Подними плач о Тире и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь Бог: Тир! ты говоришь: «я совершенство красоты!» Скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: «я бог, восседаю на седалище божьем, в сердце морей», и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим…твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство и в сокровищницы твои собрал золота и серебра… и ум твой возгордился богатством твоим. … Плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме , в саду Божьем; Ты был помазанным херувимом , чтобы осенять…Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий…От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. (Иезекииля 27:1-3; 28:1-5, 11-17).

Не многие города удостоились быть внесенными в великую Книгу, но и ни о ком больше так явно и красноречиво не было сказано, как о Тире. Бог сравнивает Тирского царя ни с кем иным, как с диаволом, восставшим ангелом. Это очень серьезно. Города могут в своем развитии уподобиться царству сатаны, как бы страшно это ни звучало. Участь такого развития такая же, как у Тира. Пророк Захария говорит о Тире: «…он очень умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи» (Захария 9:3). Результаты извечной погони за богатством будут печальными. Само богатство не является пороком, пороком является то, что движет человеком. В своем желании обогатиться была поставлена цель возвеличить себя, что и погубило этот город и его народ, «…от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Желание сделать себе имя погубило многие города и погубит в будущем, это же относится и к каждому человеку.

В Своей любви Господь не желает уничтожения, Он не желает боли и страдания человеку. Бог умеет сопереживать. «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь». (Аввакума 1:13) Для Бога составляет мучение смотреть на зло, Его сердцу, исполненному любви, это приносит боль. Он желает помочь и готов к этому. Как жаль, что не многие знают и понимают это. Мир и благоденствие, которые мы сегодня еще имеем, оплачено кровью Христа и существует благодаря милости и любви Божьей. Падение и уничтожение Тира и других городов это выбор тех, кто в них жил. Столетиями Бог долготерпел и пытался спасти, но вести о покаянии и прощении грехов были упрямо отвергнуты. Тогда Бог лишил народ Своей защиты, и они остались в руках того, кому они подчинялись. А Тот, Кому они противились, со слезами оставил их, исполнив их желание. История знает много случаев, подобных этму, сам город Иерусалим, распятие им Сына Божьего и его разрушение говорит об этом.

Город был разрушен, от него мало, что осталось. Но не это лишь только было великой трагедией. Трагедия заключалась в потери великой драгоценности для Бога. О ней пророк Исаия написал так, открывая, что для Бога является драгоценностью: «Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота» (Исаия 13:12).

Прошли столетия после падения Тира, и вот, наступило время первого пришествия Христа и Его служения на Земле. Евангелисты Матфей и Марк снова упоминают об этой местности, и здесь мы видим непонятную, необъяснимую тягу Господа к человеку, Его желание во чтобы-то ни стало спасти его, дать ему то, что насытит его душу и приведет в конечном итоге в Царство Божье, где будет царствовать любовь.

«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется» (Матфея 15:21-23). Это было одно из самых дальних путешествий Христа с Его учениками и одно из самых интересных. Они должны были пройти около 60 км по холмистой местности. Христос шел туда, куда с Ним не могли пойти Его оппоненты. Христос встретился с этой женщиной и вернулся обратно к Галилейскому морю, это составило почти 120 км. В сознании иудеев того времени место, которое Христос собирался посетить было более чем «нечистым», ибо они знали с кем олицетворял Бог царя Тирского и что произошло с этой местностью. Но там в этих странах Христос увидел то, что не видно глазу человека, то, что видно одному лишь Богу. «Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Матфея 15:22-28).

Это было единственное чудо, которое Иисус совершил во время того странствия. Ради этого Он и пришел к границам Тира и Сидона. Он хотел облегчить страдания женщины, а также оставить пример милосердного отношения к представительнице презираемого народа, чтобы Его ученики вспоминали об этом, когда Его уже не будет среди них. Никогда не стоит думать о том, достойны ли мы того, чтобы придти к Господу. Никогда не наступит этот момент, чтобы мы были достойны Бога. Но в этом-то и состоит Евангелие, то есть добрая весть, что Бог любит нас, ждет и принимает нас такими, какие мы есть. Он сказал: «приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37). Да, иногда нам будет казаться, что Бог отвергает нас. Но возьмите пример этой женщины, не имея видимых причин так верить, она все-таки верила, верила в доброту и любовь к ней, что у Бога и до нее есть дело. Из какого бы народа мы ни были, какие бы ни были наши отцы и матери, кем бы ни были мы сами, Бог в Своей любви будет искать нас, ждать нас и спасать нас, пока существует возможность. Пусть опыт Тира научит нас ценить и дорожить долготерпением и любовью Господа, а вера Хананеянки пусть движет многими сердцами, ибо о ней сказано: «велика вера твоя».

С. Лапшин