Солнце уходит, а с ним суета.

Ночь навевает покой и дремоту.

Только не так было в жизни Христа:

Ночь — для молитвы, а день — для работы.

Сколько увечных ходило за Ним,

Сколько потерянных душ в мире этом.

Он был участлив, заботлив к одним,

Ну, а других осчастливил советом.

Сколько дорог по горам, по долам,

Сколько молитв, исцелений, советов…

Если судить о Христе по делам,

Нужно ль ещё откровений и света?

Кто из живущих и до, и потом

Может похвастать такою же силой?

Много ль из шедших тогда за Христом

«Слава Грядущему» произносило?

Впрочем, за что тот народ укорять?

Мы-то от них оторвались намного ль?

Надо серьёзно себя проверять:

Мы каковы? Что нам нужно от Бога?

Если мы ищем Его Самого

Ради Него, близких с Ним отношений,

Значит, блаженны по слову Его

И далеки от бесплодных брожений.

Ирина Лаврухина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.