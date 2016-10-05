Солнце уходит, а с ним суета.
Ночь навевает покой и дремоту.
Только не так было в жизни Христа:
Ночь — для молитвы, а день — для работы.
Сколько увечных ходило за Ним,
Сколько потерянных душ в мире этом.
Он был участлив, заботлив к одним,
Ну, а других осчастливил советом.
Сколько дорог по горам, по долам,
Сколько молитв, исцелений, советов…
Если судить о Христе по делам,
Нужно ль ещё откровений и света?
Кто из живущих и до, и потом
Может похвастать такою же силой?
Много ль из шедших тогда за Христом
«Слава Грядущему» произносило?
Впрочем, за что тот народ укорять?
Мы-то от них оторвались намного ль?
Надо серьёзно себя проверять:
Мы каковы? Что нам нужно от Бога?
Если мы ищем Его Самого
Ради Него, близких с Ним отношений,
Значит, блаженны по слову Его
И далеки от бесплодных брожений.
Ирина Лаврухина
Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (234) октябрь 2016 г.