Мы друг на друга все влияем.
Влиянье это не отнять.
Всё то, что в жизни совершаем,
Другие повторят опять.
Мы все влияем на кого-то.
Нам от людских не скрыться глаз.
Вся наша жизнь, слова, работа
Кого-то создают сейчас.
Чудесно, если то влиянье
Покажет людям верный путь
И, взяв пример для подражанья,
Пойдёт за Богом кто-нибудь.
А если нет? То это страшно…
Ведь за тобой давно следят.
Возможно, ты встречал однажды
Внимательный ребёнка взгляд.
Когда кричал ты, спорил, злился,
Всех обвинял. А он смотрел.
И неосознанно учился,
Хотя таким быть не хотел…
Влиянье наше тем сильнее,
Чем больше люди верят нам,
Чем выше мы для них, мудрее,
Тем глубже в сердце будет шрам
От наших «маленьких» ошибок,
От опрометчивых шагов,
От всех неискренних улыбок,
От грубых слов, от лживых слов.
О, быть к себе нам нужно строже,
Ходить на цыпочках, друзья!
Пусть это стоит нам дороже,
Но планку опускать нельзя!
Не только за себя в ответе,
Но и за тех, кто так следит,
Кто всё запомнит и заметит,
А после — это повторит,
Имея в сердце оправданье:
«Раз можно брату, то и мне…»
Нам не изгладить то влиянье,
Пока живём здесь на земле.
О, как нам льнуть к Иисусу нужно!
О, как держаться за Него!
Чтоб наша с Ним святая дружба
Нас защищала от всего.
Чтоб мы в Христа преображались,
А все, кто с нами на пути,
Ногой о нас не спотыкались,
Но нашей жизнью укреплялись
И продолжали вверх идти.
Светлана Теребилина