Мы друг на друга все влияем.

Влиянье это не отнять.

Всё то, что в жизни совершаем,

Другие повторят опять.

Мы все влияем на кого-то.

Нам от людских не скрыться глаз.

Вся наша жизнь, слова, работа

Кого-то создают сейчас.

Чудесно, если то влиянье

Покажет людям верный путь

И, взяв пример для подражанья,

Пойдёт за Богом кто-нибудь.

А если нет? То это страшно…

Ведь за тобой давно следят.

Возможно, ты встречал однажды

Внимательный ребёнка взгляд.

Когда кричал ты, спорил, злился,

Всех обвинял. А он смотрел.

И неосознанно учился,

Хотя таким быть не хотел…

Влиянье наше тем сильнее,

Чем больше люди верят нам,

Чем выше мы для них, мудрее,

Тем глубже в сердце будет шрам

От наших «маленьких» ошибок,

От опрометчивых шагов,

От всех неискренних улыбок,

От грубых слов, от лживых слов.

О, быть к себе нам нужно строже,

Ходить на цыпочках, друзья!

Пусть это стоит нам дороже,

Но планку опускать нельзя!

Не только за себя в ответе,

Но и за тех, кто так следит,

Кто всё запомнит и заметит,

А после — это повторит,

Имея в сердце оправданье:

«Раз можно брату, то и мне…»

Нам не изгладить то влиянье,

Пока живём здесь на земле.

О, как нам льнуть к Иисусу нужно!

О, как держаться за Него!

Чтоб наша с Ним святая дружба

Нас защищала от всего.

Чтоб мы в Христа преображались,

А все, кто с нами на пути,

Ногой о нас не спотыкались,

Но нашей жизнью укреплялись

И продолжали вверх идти.

Светлана Теребилина