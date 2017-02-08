Упокоился в Господе поэт Валерий Шумилин

3 декабря 2016 г. на 82-ом году жизни скончался член Союза писателей России, автор книг для детей и взрослых, Валерий Александрович Шумилин. Он ребёнком пережил блокаду, и это наложило отпечаток на всё его творчество. Поэзия В. А. Шумилина пронизана чувством присутствия Господа. Именно Его, своего Спасителя, Валерий Александрович не уставал прославлять во всех своих произведениях. Перенеся тяжёлый инфаркт, он написал о своём сердце:

Вот оно поёт, не утихая,

Хочет вольной птицею кружить,

Чтобы до последнего дыханья

Мог я лирой Господу служить.

Так и произошло. Валерий Александрович творил, пока были силы. В его память мы публикуем одно из его последних стихотворений.

Боже Правый, я с Тобой

В мыслях, помыслах, молитвах.

Убери на сердце боль,

Что сечёт острее бритвы.

Лишь Тебе хочу служить,

Вызвав ярость в преисподней.

Не умру, но буду жить,

Возвещать дела Господни!

Сатана, столкнув в кровать,

На меня наслал болезни.

Хочет жизнь мою прервать,

Оборвав на слове песню.

Но оружие сложить

Не даёт мне Бог сегодня.

Не умру, но буду жить,

Возвещать дела Господни!

Где Господь, там нету тьмы,

Спас от гибели Всевышний.

Я, как будто из тюрьмы,

Во Христе на волю вышел.

Чёрный ворон, брось кружить!

Вспыхнул свет в ночи, как в полдень.

Не умру, но буду жить,

Возвещать дела Господни!

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (238) февраль 2017 г.