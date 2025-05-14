Орлёнок был в курятнике рождён.

Жил, как цыплёнок, и всего боялся.

И никогда орлов не видел он.

Он видел кур и им уподоблялся.

Но если в небо устремлял он взгляд,

То забывал куриный корм насущный.

Мешали крылья жить среди цыплят,

Мешали крики громкие несушек.

Однажды в небе чистом, голубом

Птенец увидел, как орёл кружится.

Орла увидев, стал и сам орлом.

Вдруг понял: он не курица, он птица.

Мы от своих отлучены небес,

Но сердце смотрит в небеса украдкой.

Всё копошимся и кудахчем здесь,

Своим куриным уступив повадкам.

Стараясь больше обрести, украсть,

Чтоб стать богаче, знаменитей, круче,

Чтоб этой жизнью напитаться всласть,

В своей навозной копошимся куче.

Тот приобрёл, а этот потерял…

И нет обидней слова «неудачник»,

И тот, кто больше всех «наковырял»,

О том сильнее птичий двор кудахчет.

Но в нас небесная живёт мечта,

И очень близко в «мир иной» граница.

Кто же сумеет разглядеть Христа?

Тот, чья душа не курица, а птица.

Татьяна Хлопкова