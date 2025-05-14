Орлёнок был в курятнике рождён.
Жил, как цыплёнок, и всего боялся.
И никогда орлов не видел он.
Он видел кур и им уподоблялся.
Но если в небо устремлял он взгляд,
То забывал куриный корм насущный.
Мешали крылья жить среди цыплят,
Мешали крики громкие несушек.
Однажды в небе чистом, голубом
Птенец увидел, как орёл кружится.
Орла увидев, стал и сам орлом.
Вдруг понял: он не курица, он птица.
Мы от своих отлучены небес,
Но сердце смотрит в небеса украдкой.
Всё копошимся и кудахчем здесь,
Своим куриным уступив повадкам.
Стараясь больше обрести, украсть,
Чтоб стать богаче, знаменитей, круче,
Чтоб этой жизнью напитаться всласть,
В своей навозной копошимся куче.
Тот приобрёл, а этот потерял…
И нет обидней слова «неудачник»,
И тот, кто больше всех «наковырял»,
О том сильнее птичий двор кудахчет.
Но в нас небесная живёт мечта,
И очень близко в «мир иной» граница.
Кто же сумеет разглядеть Христа?
Тот, чья душа не курица, а птица.
Татьяна Хлопкова