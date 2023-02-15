10 причин встать на лыжи

Зима в разгаре. А какая зима без лыж? Вот 10 причин не лениться, а скорее отправляться в парк, в лес, на стадион — кто куда может.

Мои знакомые, которые живут в Крыму на берегу моря, ходят купаться всего пару раз в год. Мы, преодолевающие многие километры, чтобы насладиться горячим песком, солнцем и волнами, не можем понять живущих у моря и игнорирующих очевидные преимущества этого. Но подумайте вот о чём. Кто-то едет на горнолыжные курорты, платит за это немалые деньги, а мы с вами находимся в местности, где кататься на лыжах можно до пяти месяцев в году. Используем ли мы эту возможность?

В чём преимущества лыж?

Вы гуляете на свежем воздухе, дышите полной грудью. Организм насыщается кислородом. Кожа расцветает, появляется здоровый румянец. Старайтесь дышать (или хотя бы вдыхать) носом и делать это равномерно. Отличный способ избавиться от лишнего веса без изнурительных тренировок в душных залах. Только подумайте: за час лыжной прогулки вы сжигаете до 500 килокалорий! Прекрасное настроение. Просто испытайте на себе. Если вы не в духе, ступайте кататься на лыжах. Гоните прочь депрессию и тревожные расстройства! Укрепление сердечной мышцы благодаря длительному характеру нагрузки. Езда на лыжах — это гармоничная и щадящая кардиотренировка. Повышение метаболизма. Всё оживает, ничто не застаивается. Обменные процессы активизируются. Усиленно работают почки, лёгкие и потовые железы, а это облегчает выведение токсинов. Пожалуйста, не пользуйтесь антиперспирантами перед физическими нагрузками. Потоотделение должно происходить естественно. Допустимы только дезодоранты (они сглаживают или нейтрализуют запах, но при этом не препятствуют потоотделению). А ещё лучше просто принять душ после прогулки. И не забудьте взять с собой термос с душистым травяным чаем, чтобы восполнить потерю жидкости. Задействовано много мышц. Укрепление иммунитета. Отсутствие ударной нагрузки. При ходьбе на лыжах организм не испытывает ударной нагрузки, характерной для бега. Лыжи не травмируют суставы. Подходит всем. Ходить на лыжах могут люди любого возраста с любым уровнем подготовки. Кто-то будет двигаться спокойно, в меру сил, а другой погонит с ветерком. Польза будет и тем, и другим. Доступно. Если у вас уже есть лыжи и ботинки, а парк или школьный стадион находится недалеко от дома, то удовольствие и польза ничего не стоят. Не упускайте возможность укрепить здоровье и поднять настроение!

Рядом с нашим домом есть прекрасная лыжная трасса — «Лыжня чудес». Её прокатывают и оформляют люди с большой душой, энтузиасты. Кто-то из пенсионеров каждое утро проезжает по трассе, освежает её. Другие делают своими руками неповторимых кукол и развешивают на деревьях вдоль лыжни. Куклы эти не просто доставляют эстетическое наслаждение, но служат своеобразными путевыми вехами. На трассе много семей с детьми; малышам особенно интересно прокатиться подальше и посмотреть, какая кукла или какой зверёк ждёт за поворотом. Вдоль трассы много кормушек для птиц. А ещё почти все друг с другом здороваются, улыбаются тем, кто едет навстречу. Чудесная атмосфера! Каждый выход в лес на лыжах для нас — маленький праздник. Чего и вам желаю.

Дорогие читатели! Диван и телевизор здоровья не прибавляют. Выходите из зоны комфорта на лыжню: там настоящая жизнь!

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.