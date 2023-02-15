10 причин встать на лыжи

Зима в разгаре. А какая зима без лыж? Вот 10 причин не лениться, а скорее отправляться в парк, в лес, на стадион — кто куда может.
Мои знакомые, которые живут в Крыму на берегу моря, ходят купаться всего пару раз в год. Мы, преодолевающие многие километры, чтобы насладиться горячим песком, солнцем и волнами, не можем понять живущих у моря и игнорирующих очевидные преимущества этого. Но подумайте вот о чём. Кто-то едет на горнолыжные курорты, платит за это немалые деньги, а мы с вами находимся в местности, где кататься на лыжах можно до пяти месяцев в году. Используем ли мы эту возможность?
В чём преимущества лыж?
- Вы гуляете на свежем воздухе, дышите полной грудью. Организм насыщается кислородом. Кожа расцветает, появляется здоровый румянец. Старайтесь дышать (или хотя бы вдыхать) носом и делать это равномерно.
- Отличный способ избавиться от лишнего веса без изнурительных тренировок в душных залах. Только подумайте: за час лыжной прогулки вы сжигаете до 500 килокалорий!
- Прекрасное настроение. Просто испытайте на себе. Если вы не в духе, ступайте кататься на лыжах. Гоните прочь депрессию и тревожные расстройства!
- Укрепление сердечной мышцы благодаря длительному характеру нагрузки. Езда на лыжах — это гармоничная и щадящая кардиотренировка.
- Повышение метаболизма. Всё оживает, ничто не застаивается. Обменные процессы активизируются. Усиленно работают почки, лёгкие и потовые железы, а это облегчает выведение токсинов. Пожалуйста, не пользуйтесь антиперспирантами перед физическими нагрузками. Потоотделение должно происходить естественно. Допустимы только дезодоранты (они сглаживают или нейтрализуют запах, но при этом не препятствуют потоотделению). А ещё лучше просто принять душ после прогулки. И не забудьте взять с собой термос с душистым травяным чаем, чтобы восполнить потерю жидкости.
- Задействовано много мышц.
- Укрепление иммунитета.
- Отсутствие ударной нагрузки. При ходьбе на лыжах организм не испытывает ударной нагрузки, характерной для бега. Лыжи не травмируют суставы.
- Подходит всем. Ходить на лыжах могут люди любого возраста с любым уровнем подготовки. Кто-то будет двигаться спокойно, в меру сил, а другой погонит с ветерком. Польза будет и тем, и другим.
- Доступно. Если у вас уже есть лыжи и ботинки, а парк или школьный стадион находится недалеко от дома, то удовольствие и польза ничего не стоят. Не упускайте возможность укрепить здоровье и поднять настроение!
Рядом с нашим домом есть прекрасная лыжная трасса — «Лыжня чудес». Её прокатывают и оформляют люди с большой душой, энтузиасты. Кто-то из пенсионеров каждое утро проезжает по трассе, освежает её. Другие делают своими руками неповторимых кукол и развешивают на деревьях вдоль лыжни. Куклы эти не просто доставляют эстетическое наслаждение, но служат своеобразными путевыми вехами. На трассе много семей с детьми; малышам особенно интересно прокатиться подальше и посмотреть, какая кукла или какой зверёк ждёт за поворотом. Вдоль трассы много кормушек для птиц. А ещё почти все друг с другом здороваются, улыбаются тем, кто едет навстречу. Чудесная атмосфера! Каждый выход в лес на лыжах для нас — маленький праздник. Чего и вам желаю.
Дорогие читатели! Диван и телевизор здоровья не прибавляют. Выходите из зоны комфорта на лыжню: там настоящая жизнь!
Подготовила Александра Третьякова
Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.