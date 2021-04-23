10 заповедей. Нужны ли они нам?

Наверняка о Десяти заповедях слышали все. То есть все знают, что есть какие-то Десять заповедей. Но большинство затрудняется припомнить хотя бы половину из них. А вопрос серьёзный! Почему? Да потому что нарушителей закона ждёт суд.

В наше время практически все страны мира имеют закон, который обладает высшей юридической силой и регулирует основополагающие правовые нормы. Этот закон называется Конституцией.

Подобно земному закону существует и Небесная Конституция, именуемая Законом Божьим и состоящая из Десяти заповедей. Все верующие призваны их соблюдать!

Удивляет и порождает замешательство, что некоторые христианские церкви, с одной стороны, отвергают необходимость соблюдения Десяти заповедей, а с другой стороны, оплакивают упадок нравственных ценностей. Как не замечают они здесь прямой связи? Общество, которое отворачивается от Божьего Закона, неизбежно движется к хаосу. Причина порождает следствие!

Закон Десяти заповедей является фундаментом нравственности. Десять заповедей служили основанием для законов общества на протяжении более чем трёх тысячелетий. Однако, теперь, когда в мире ценится мнение «делай то, что считаешь нужным», человек, имеющий твёрдые нравственные убеждения, считается человеком узких взглядов. И это плохо. Потому что добро и зло не являются проблемой личного мнения.

Без Десяти заповедей все нравственные стороны становятся относительными, нет неизменного стандарта. Апостол Павел писал: «…законом познаётся грех» (Библия, Послание римлянам 3:20). Таким образом, лишь Закон Божий точно определяет, какое поведение — правильное, а какое — ошибочное. Поэтому христианское сообщество несёт особую ответственность в провозглашении принципов Закона Божьего. Но как редко мы слышим от религиозных лидеров призывы к соблюдению Десяти заповедей! Не потому ли, что они сами подчас не следуют им?

Одно достоверно: Христос пришёл не отменить Закон, как утверждают некоторые христиане. Наоборот! Он пришёл, чтобы воплотить в жизнь принципы Закона

Божьего, став примером соблюдения Десяти заповедей для верующих на все времена. Иисус заверил нас: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Евангелие от Матфея 5:17).

Иисус пришёл, чтобы умереть за нас и Своей смертью искупить наши грехи. Но это не означает, что теперь мы освобождаемся от полной ответственности за сознательное нарушение заповедей. Наоборот, ответственность возрастает! При этом важно понять, что мы не спасаемся нашими делами. Но всякий христианин, утверждающий, что спасение благодатью делает необязательным послушание Закону, неправильно истолковывает Евангелие. Апостол Павел в обобщении своего труда на тему спасения определённо заявляет: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Библия, Послание римлянам 3:31).

Иисус пришёл не для того, чтобы уничтожить пятую заповедь, которая гласит: «Почитай отца твоего и мать…» (Библия, книга Исход 20:12), но пришёл, чтобы и Своим детством, и зрелым возрастом оставить нам пример послушания. Он пришёл не для того, чтобы упразднить шестую заповедь, которая гласит: «Не убивай» (Библия, книга Исход 20:13), но чтобы открыть нам достоинство и ценность человеческой жизни. Иисус пришёл не для того, чтобы отменить седьмую заповедь, которая гласит: «Не прелюбодействуй» (Библия, книга Исход 20:14), но чтобы оставить нам пример чистоты.

Итак, Иисус пришёл научить нас, как жить. Его жизнь — прекрасный пример послушания Небесному Отцу. Значит, подлинная вера в Бога всегда будет вести нас к повиновению Его заповедям. Так сказал Иисус: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15). Истинное послушание приходит не иначе, как из любви. Послушанием мы не зарабатываем спасение. Оно является нашим ответом на невероятную жертву Христа, на Его великий дар спасения.

Поэтому Божий Закон может быть выражен одним словом: ЛЮБОВЬ. Закон Десяти заповедей является, в сущности, зашифрованной любовью. Первые четыре заповеди показывают нам, как отвечать Богу на Его любовь. Если мы Его любим, то удалим всех других богов из наших сердец и будем поклоняться только Ему. Если мы Его любим, то Он будет занимать первое место в нашей жизни. Если мы Его любим, то будем уважать и почитать Его имя, всегда произнося его с уважением. Если мы Его любим, то будем помнить об особом дне покоя.

Принимая решение повиноваться Божьему Закону, мы обязуемся любить и своих ближних. И если мы их действительно любим, то будем почитать родителей. Мы будем относиться к каждому человеку с самым высоким уважением и достоинством. Мы не будем красть. Мы будем беречь чужую репутацию и не станем чернить людей критикой или сплетнями. Мы прославим Бога, довольствуясь тем, что имеем, не желая того, что принадлежит другому.

Подумайте, как существенно изменилось бы наше общество, если бы мы все жили по принципам Божьих Десяти заповедей! Подумайте, какой была бы ваша жизнь, если бы Божья любовь в вашем сердце вылилась в добровольное послушание Его Закону.

Итак, нужны ли нам Десять заповедей? Думаю, ответ очевиден.

Подготовил Евгений Седов

Подробно о каждой заповеди предлагает поразмышлять доктор практической теологии Андрей Качалаба. Смотрите программы «Возрождение» с его участием на сайте телеканала «Три Ангела».

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.