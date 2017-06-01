Можно ли заслужить любовь?

Христианство — это не храмы, не обряды, не нормы и даже не мораль. Христианство — это, в первую очередь, восстановление взаимоотношений человека с Богом, это принятие Его любви, которую невозможно заслужить.

Блудный сын

В 15 главе Евангелия от Луки записана притча Иисуса Христа, которая известна сегодня как «Притча о блудном сыне».

«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: “отче! дай мне следующую [мне] часть имения”. И [отец] разделил им имение». Правомерна ли была просьба сына? Согласитесь, дети обычно делят имущество родителей после их смерти, и в этой истории младший сын, по сути, заявляет отцу: «Ты мне не нужен. Мне нужны только твои деньги. Я готов заранее похоронить тебя и разделить твоё добро». По справедливости, отец мог отказать зарвавшемуся молодому человеку, но в притче он удовлетворяет просьбу сына.

Развитие истории достаточно предсказуемо: живя распутно, сын очень быстро промотал родительское состояние и дошёл до того, что нанялся пасти свиней и мечтал есть из свиного корыта, но и этого ему не давали. Наконец, придя в себя, он осознал, насколько счастлив был в отцовском доме и чего он лишился. Он по-настоящему понял свою нужду в отце и принял решение: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих».

Задумайтесь, если бы ваш ребёнок поступил так, как бы вы встретили его? Если бы, едва окончив школу, сын потребовал продать вашу двухкомнатную квартиру, за которую вы работали всю жизнь, забрал половину денег, вас оставил в коммуналке, а свою часть пропил. Захотели бы вы его видеть после этого? В сердце каждого родителя боролись бы в этой ситуации два чувства: справедливости и милости.

Но сердце отца, о котором рассказал Иисус, было переполнено любовью. Он увидел своего блудного сына издалека и «сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Отец ждал его! Он выходил каждый день на дорогу в надежде, что сын вернётся. Может быть, это продолжалось годы.

Сам провинившийся молодой человек понимал, что он недостоин называться сыном, он рассчитывал только на должность слуги, но отец полностью восстановил его в сыновних правах: «А отец сказал рабам своим: “принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся”».

Земля — большой детский дом

Сегодня миллионы людей мучаются и страдают так же, как страдал младший сын, который расточил имение отца. Многие ищут выход из кризиса: проблемы на работе или отсутствие работы, разводы, пьянство, болезни, наркомания, падение нравственности, одиночество. И сегодня все люди мечутся, как тот младший сын в дальней стороне, не зная, что делать, хотя решение проблемы давным-давно записано в Библии: нужно вернуться к Отцу. Библия называет Бога нашим Отцом: «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Псалом 102:13). Через каждую строчку Своего Святого Слова Господь говорит одно: «Человечество ушло от Меня, приди ко Мне, приди домой. Я каждый день выхожу на дорогу и жду тебя!»

Но чтобы найти путь в Отчий дом, нам нужно хорошо понимать, как произошёл разрыв и чего стоит Богу наше возвращение.

Предательство в Эдеме

Однажды Творец Вселенной сотворил человека. Он создал его с любовью, как Собственное дитя, «по образу Своему» (Бытие 1:26). Он сделал человека владыкой на земле, подчинил ему весь животный мир и дал вечную жизнь без горя и болезней. Но, вместе с тем, Бог дал человеку свободу выбора. Он не хотел, чтобы его дитя было роботом, механически выполняющим Его повеления. Он хотел, чтобы человек повиновался Богу из любви, чтобы он доверял своему Создателю и верил, что Господь желает для него самого лучшего.

Увы, Адам и Ева не оправдали надежды Всевышнего. Они доверились диаволу, который пришёл в образе змея и убедил их ослушаться Бога и съесть запретный плод. В этот момент человечество в лице наших прародителей превратилось в блудного сына. Люди заявили, что они хотят лишь пользоваться всем тем, что даёт Бог, включая саму жизнь, но доверять Ему, признавать Его Отцом и исполнять Его законы они отказываются.

С этого момента произошёл разрыв между Богом и человеком. Вот почему сегодня земля наполнилась насилием, обманом, воровством, развратом и, как следствие, горем, болезнями, войнами… И заметьте: не отец ушёл от сына, а сын от отца. Не Бог ушёл от Адама, а Адам от Бога!

Благодать на кресте

Как же вернуться к Отцу? К Тому, под Чьим кровом мы можем найти мир, покой и решение наших проблем? Как избежать наказания за наши грехи и вечной погибели? Множество верующих людей пытается заслужить Божью любовь обрядами, жертвами, добрыми делами или скрупулёзным соблюдением религиозных правил. Увы, все эти попытки больше походят на то, если бы нищий блудный сын заявил отцу: «Я отработаю своё право называться твоим сыном». Они в ложном свете представляют характер Небесного Отца, будто бы Он жаждет возмездия над провинившимся.

В притче, рассказанной Иисусом, отец побежал навстречу сыну. Бог также сделал шаг навстречу человеку ради его спасения.

Перед Богом стояла непростая задача. С одной стороны, зло по справедливости должно быть уничтожено, т. е. наказано смертью. С другой стороны, Он хотел спасти нас от этой смерти. И тогда Бог решил прийти на Землю Сам, чтобы стать человеком и умереть вместо человека, чтобы избавить его от наказания за его грехи. И Бог пришёл на землю 2000 лет назад в образе Иисуса Христа. Иисус прожил жизнь служения людям. Он не сделал ни одного греха. Он никого не обманул, никого не оскорбил, никому ни разу не пожелал зла. Он учил людей добру, исцелял и воскрешал. И за все эти Свои добрые дела Он пережил предательство друзей, насмешки, поругание и смерть.

Его предали смерти сильные мира сего из зависти. Но Он не сопротивлялся этому. Иисус знал, что берёт наши грехи на Себя и что умирает, чтобы мы жили. Он пришёл на нашу заражённую грехом Землю, чтобы мы сегодня могли иметь надежду, очиститься от грехов и разделить с Ним вечность.

Любовь нужно принять

Можно ли заслужить любовь Божью? Нет. Её нужно просто принять. Это и есть благодать Божья — незаслуженная милость к грешнику. Как бы низко вы ни пали, ничто не может помешать вам сделать несколько простых шагов, чтобы принять Его любовь.

Признайте себя грешником. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Бог знает о вас всё, и продолжает любить вас. Поверьте, что Иисус умер за вас, именно за вас, именно ваши грехи Он взял на Себя на Голгофе. И сегодня Он продолжает ждать вас просто потому, что вы дороги Ему.

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8, 9).

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (242) июнь 2017 г.