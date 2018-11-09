200 лет со дня рождения Ивана Тургенева

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883).

Вот некоторые известные факты из биографии знаменитого писателя: тяжёлое детство, непростой нрав матери, которая была сурова как с крепостными, так и с собственными детьми, постоянные влюбленности.

А теперь несколько любопытных фактов:

– Тургенев был человеком рассеянным: часто приглашал друзей в гости и забывал об этом. Посетители приходили, а дома никого не оказывалось. Со временем многие просто перестали связываться с Тургеневым.

– В молодости Иван Сергеевич был весьма расточительным. Когда писатель учился в Германии, и мать присылала ему деньги, они быстро заканчивались. Однажды Иван получил необычайно тяжёлую посылку, очень обрадовался ей, но, открыв, обнаружил внутри кирпичи. Так мать решила проучить сына.

– Тургенев обожал петь. При этом голоса у него не было, а потому его пение всегда забавляло окружающих. Да и сам певец называл свою манеру петь свиным визгом.

– Иван Сергеевич очень щепетильно относился к своему внешнему виду, зачастую выглядел вычурно, за что снискал себе прозвище «Хлестаков».

– Однажды Тургенев серьёзно поссорился с Львом Толстым: последнего возмутило то, что внебрачная дочь Ивана Сергеевича шьёт одежду для бедных, чтобы заработать на жизнь. Толстой даже вызвал приятеля на дуэль. Правда, они вовремя помирились.

– Тургенев обладал атлетическим телосложением, но при этом разговаривал тонким голосом и был не по-мужски эмоциональным: часто смеялся без особых причин, но вскоре впадал в хандру и депрессию.

– Тургенев был большим чистюлей: несколько раз в день менял бельё и никому кроме себя не доверял наводить порядок в кабинете.

– За певицей Полиной Виардо влюблённый Тургенев ездил по всему миру 40 лет. Его ничуть не смущало, что она была замужем.

– Тургенев резко негативно относился к крепостному праву. Однажды, когда мать выстроила крепостных и велела им приветствовать сына, тот развернулся и уехал прочь. С тех пор мать его не видела.

Говорят, что гении имеют право на чудачества. Возможно, у Тургенева этих чудачеств было больше, чем у многих других. Его образ жизни никак не назовёшь порядочным и, тем более, христианским. Иногда Тургенев даже утверждал, что вовсе не верит в Бога. Но было время, когда поиск истины обострялся, когда пустота в душе, которую может заполнить только Бог, давала о себе знать. Бог стучится к каждому, так или иначе открывая Себя. Вероятно, в минуты подобных прозрений родились у Тургенева эти стихотворения:

Когда я молюсь

Когда томительное, злое

Берёт раздумие меня…

Когда, как дерево гнилое,

Всё распадается святое,

Чему так долго верил я…

Когда так дерзко, так нахально

Шумит действительная жизнь —

И содрогается печально

Душа — без сил, без укоризн…

Когда подумаю, что даром

Мой странный голос прозвенит —

И даже глупым, грубым жаром

Ничья душа не загорит…

Когда ни в ком ни ожиданья,

Ни даже смутной нет тоски,

Когда боятся так страданья,

Когда так правы старики…

Тогда — тогда мои молитвы

Стремятся пламенно к Нему.

Стремятся жадно к Богу битвы,

К живому Богу моему.

* * *

Грустно мне, но не приходят слёзы,

Молча я поникнул головой;

Смутные в душе проходят грёзы

Силы нет владеть больной душой.

Смотрит месяц в окна, как виденье,

Долгие бегут от окон тени:

Грустно мне — в тоске немого тленья

Пал я на дрожащие колени.

Бог мой, Бог! Коснись перстом творящим

До груди разрозненной моей,

Каплю влаги дай глазам палящим,

Удели мне тишины Твоей.

И Тобой, Творец, благословенный,

Бледное чело я подыму —

Всей душой, душой освобождённой,

Набожно и радостно вздохну.

Первый звук из уст моих дрожащих,

Первый зов души моей молящей

Будет песнь, какая б ни была, —

Песнь души, весёлый гимн творенья,

Полный звук — как звуки соловья.

Нищий

(Стихотворение в прозе)

Я проходил на улице… меня остановил нищий, дряхлый старик.

Воспалённые, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны…

О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех карманах… Ни кошелька, ни часов, ни даже платка… Я ничего не взял с собою.

А нищий ждал… и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку…

— Не взыщи, брат; нет у меня ничего, брат.

Нищий уставил на меня свои воспалённые глаза; его синие губы усмехнулись — и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.

— Что же, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (259) ноябрь 2018 г.