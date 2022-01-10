«Маленькие великие люди» Лескова, или праведники среди нас

Николай Семёнович Лесков (1831 – 1895) в своём творчестве не только «обличал всесилие бюрократии, взяточничество, преступную бесхозяйственность, моральное разложение верхов общества, безграничный произвол властей, подавление личности»¹ . Он умел разглядеть в человеке чистую душу, неподкупную, честную. О таких людях наш рассказ.

«Неужто в самом деле ни в моей, <…> и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. <…> Мне это было и ужасно, и несносно, и пошёл я искать праведных».

Так началась история создания Николаем Семёновичем Лесковым целого ряда произведений под общим названием «Праведники», хотя праведники постоянно встречаются и в других его сочинениях.

Лесков рос среди крестьянских детей, поэтому писал: «Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе», «Я смело, даже, может быть, дерзко, думаю, что я знаю русского человека в самую его глубь». Герои Лескова — самые разные люди: крестьяне, духовенство, дворяне, но все они ведомы голосом своей совести, невзирая на последствия. Зачастую они противостоят почти всему своему окружению, но остаются «солью земли». Горький называл их «маленькими великими людьми».

У каждого героя был свой путь к этой нравственной чистоте. Так, Алексашка Рыжов («Однодум»), бывши ещё почтальоном, «и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию». «Он начитался её вволю», знал наизусть писания многих пророков и особенно любил Исаию. Интересно отношение к нему в связи с этим других людей:

«— … есть в нём вредная фантазия. А в чём она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним делать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошёл?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и “до Христа дочитался”, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся». Эти слова были сказаны об Алексашке, когда он (именуемый уже Александром Афанасьевичем) занимал пост городничего. Он не был юродивым, просто был верен правилам, созданным «им себе на библейском грунте», например, взяток не брал совсем (даже солью), что для всего окружения было просто не слыхано.

Есть в числе праведников Лескова не только образцовые экземпляры. Например, в рассказе «Пигмей» в ранг праведника Лесковым возводится совершенно обычный мелкопоместный дворянин, привычно-легко распоряжавшийся исполнением публичных телесных наказаний, который однажды послушался голоса Духа Святого и, несмотря на сильный страх, поступил по совести. Николай Семёнович предваряет этот рассказ глубокими словами: «Вы увидите, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он серьёзно захочет помочь ему; — наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды».

Лесков стремился показать, что праведники остались не только в житиях святых и на страницах Библии, они среди нас. Они не стремятся к земной славе, более высокому положению в обществе, но стремятся жить достойно звания христианина, будучи на своём месте. Горький писал: «Герои Лескова — это очарованные любовью к людям — то есть излучающие свет совершенной, братственной любви». В то же время в обществе они белые вороны, над ними смеются, их гонят. Но есть и для них отрада: «А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него; и похвалятся все правые сердцем» (Библия, книга Псалтирь 63:11).

Подготовила Алёна Лысякова

«У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть».

Н. С. Лесков, «Кадетский монастырь»

¹ Видуэцкая, И. Творчество Лескова в контексте русской литературы XIX века // Вопросы литературы. — 1981. — №2.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.