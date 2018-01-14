3 каши, которые приведут Вас в форму

После новогодних праздников, когда большинство людей ест чуть больше обычного, полезно устроить себе разгрузочные дни. Каши — подходящий вариант для тех, кто не хочет ходить голодным, но при этом старается отказаться от жирной калорийной пищи. К тому же каши не только сытны и просты в приготовлении, но и очень полезны!

Полба

Из-за уникальных полезных свойств полбу называют «чёрной икрой злаков». Полба — это высокобелковый, малокалорийный продукт, который содержит все незаменимые аминокислоты. Современные диетологи считают, что развитию большинства современных заболеваний мы «обязаны» отказу от таких круп, как полба. Полбу можно смело использовать в диетическом питании, ведь её калорийность составляет всего 127 ккал. Кроме того, полба считается экологически чистым продуктом, поскольку не накапливает в себе нитраты.

Как варить

Полбу промыть, выложить в глубокую миску, залить водой на 3 сантиметра выше уровня крупы. Оставить полбу на 1 час при комнатной температуре. Ещё раз промыть крупу, слить воду, переложить в кастрюлю. Залить полбу свежей водой в соотношении 1:2. Поставить полбу на огонь, накрыть крышкой, варить на тихом огне 20 минут после закипания. Посолить кашу, добавить растительное масло и перемешать.

Полба хорошо сочетается с любыми овощами, грибами, орехами, также её можно есть с фруктами и мёдом.

Бурый (коричневый) рис

Бурый и белый рис являются, по сути, одним и тем же продуктом, только прошедшим разные стадии обработки. Рис бурый наименее обработан, с него снимается лишь верхняя кожура, при этом отрубная оболочка остаётся на рисовом зерне. Благодаря этому продукт богат клетчаткой, необходимой для нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта, он выводит токсины и шлаки. В буром рисе присутствуют витамины группы В, особенно много В9, который отвечает за передачу нервных импульсов.

Как варить

Необходимо учитывать, что бурый рис более жёсткий и дольше готовится. Нужно замочить его на несколько часов в холодной воде (идеально на ночь). Потом залить холодной водой, варить 10 минут, снять с огня, промыть в холодной воде. Снова засыпать в холодную воду и варить ещё 15 минут (это делается для того, чтобы рис был рассыпчатым). Снять с огня и укутать в одеяло, чтобы рис дошёл до готовности.

Бурый рис прекрасно подходит для пудингов, запеканок, каш, плова. Хорошо сочетается с грибами, овощами, сухофруктами.

Овёс

Овсяная крупа, в отличие от прошедших обработку овсяных хлопьев, имеет больше микроэлементов и витаминов. Овёс обладает противовоспалительным, антиоксидантным, обволакивающим действием. Повышает работоспособность, восстанавливает силы, тонизирует нервную систему, способствует похудению. Положительно сказывается на умственной деятельности.

Как варить

Прежде чем варить, овсяную крупу следует замочить не менее чем на 5 часов. После этого аккуратно промыть, залить холодной водой и поставить на очень слабый огонь. Проварив 30 – 40 минут, в кастрюлю можно добавить соль и варить ещё немного, пока каша не загустеет. После этого оставить её в кастрюле на 30 минут, чтобы она «дошла».

Небольшое количество орехов, а также свежих фруктов или сухофруктов придаст овсянке ещё более приятный вкус.

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.