Вкусняшки для милашки

Ко Дню защиты детей мы решили приготовить то, что наверняка понравится нашим милашкам. Рецептами с нами делится Анастасия Балан — повар центра здоровья «Вкус жизни». Во «Вкусе жизни» всегда рады гостям, и там знают, что любят не только взрослые, но и дети.

Конфеты из сухофруктов с кокосовым молоком

Ингредиенты:

250 г подсушенного арахиса,

250 г семечек подсолнечника,

200 мл кокосового молока (может потребоваться чуть меньше),

500 г фиников без косточки,

щепотка соли,

кокосовая стружка.

Приготовление:

Измельчить арахис, семечки и финики с помощью мясорубки или комбайна. В полученную массу постепенно добавить молоко и соль. Перемешать все ингредиенты до однородной массы и сформировать конфеты. Обвалять в кокосовой стружке. Поместить в холод.

Рулет из блинов

Ингредиенты для блинов:

2 стакана муки,

3 стакана минеральной воды «Славяновская»,

1 чайная ложка соли,

1,5 ст. ложки сахара или подсластителя,

4 ст. ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты. Добавить воду и масло. Испечь блины на сковороде.

Ингредиенты для крема:

200 мл кокосового молока,

2 ст. ложки кэроба,

2 ст. ложки сахара или подсластителя,

2 капли ванильного экстракта,

2 ст. ложки рафинированного кокосового масла.

Приготовление:

Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до однородной консистенции. Поставить в холодильник на 2 часа.

Каждый блин смазать кремом и выложить внахлёст. Аккуратно, плотно скатать в рулет. Подавать сразу.

Пирог бананово-клубничный

Ингредиенты для коржа:

1,5 стакана пшеничной муки,

3 ст. ложки сахара или подсластителя,

0,25 чайной ложки соли,

5 ст. ложек растительного масла,

7 ст. ложек воды (возможно, понадобится больше).

Приготовление:

Смешать все сухие ингредиенты. Влить масло, перемешать, затем влить воду и замесить тесто. Раскатать тесто и выложить на противень с бортиками не менее 2 см и обязательно проколоть по всему периметру вилкой. Выпекать при температуре 200°С около 10 минут.

Начинка и заливка:

4 банана среднего размера,

2 стакана клубники,

сахар или подсластитель по вкусу,

2 ст. ложки крахмала.

Приготовление:

На испечённый корж выложить очищенные бананы, предварительно разрезанные вдоль на 3 части. Для заливки смешать в блендере клубнику и сахар. Выложить полученную массу в небольшую кастрюлю, добавить крахмал и, помешивая венчиком, прокипятить на слабом огне 2 минуты. Залить полученной массой бананы так, чтобы весь корж до верха заполнился. Остудить. Подавать, украсив кокосовой стружкой или орехами.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.