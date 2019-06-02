Вкусняшки для милашки

Ко Дню защиты детей мы решили приготовить то, что наверняка понравится нашим милашкам. Рецептами с нами делится Анастасия Балан — повар центра здоровья «Вкус жизни». Во «Вкусе жизни» всегда рады гостям, и там знают, что любят не только взрослые, но и дети.
Конфеты из сухофруктов с кокосовым молоком
Ингредиенты:
- 250 г подсушенного арахиса,
- 250 г семечек подсолнечника,
- 200 мл кокосового молока (может потребоваться чуть меньше),
- 500 г фиников без косточки,
- щепотка соли,
- кокосовая стружка.
Приготовление:
Измельчить арахис, семечки и финики с помощью мясорубки или комбайна. В полученную массу постепенно добавить молоко и соль. Перемешать все ингредиенты до однородной массы и сформировать конфеты. Обвалять в кокосовой стружке. Поместить в холод.
Рулет из блинов
Ингредиенты для блинов:
- 2 стакана муки,
- 3 стакана минеральной воды «Славяновская»,
- 1 чайная ложка соли,
- 1,5 ст. ложки сахара или подсластителя,
- 4 ст. ложки растительного масла.
Приготовление:
Смешать все сухие ингредиенты. Добавить воду и масло. Испечь блины на сковороде.
Ингредиенты для крема:
- 200 мл кокосового молока,
- 2 ст. ложки кэроба,
- 2 ст. ложки сахара или подсластителя,
- 2 капли ванильного экстракта,
- 2 ст. ложки рафинированного кокосового масла.
Приготовление:
Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до однородной консистенции. Поставить в холодильник на 2 часа.
Каждый блин смазать кремом и выложить внахлёст. Аккуратно, плотно скатать в рулет. Подавать сразу.
Пирог бананово-клубничный
Ингредиенты для коржа:
- 1,5 стакана пшеничной муки,
- 3 ст. ложки сахара или подсластителя,
- 0,25 чайной ложки соли,
- 5 ст. ложек растительного масла,
- 7 ст. ложек воды (возможно, понадобится больше).
Приготовление:
Смешать все сухие ингредиенты. Влить масло, перемешать, затем влить воду и замесить тесто. Раскатать тесто и выложить на противень с бортиками не менее 2 см и обязательно проколоть по всему периметру вилкой. Выпекать при температуре 200°С около 10 минут.
Начинка и заливка:
- 4 банана среднего размера,
- 2 стакана клубники,
- сахар или подсластитель по вкусу,
- 2 ст. ложки крахмала.
Приготовление:
На испечённый корж выложить очищенные бананы, предварительно разрезанные вдоль на 3 части. Для заливки смешать в блендере клубнику и сахар. Выложить полученную массу в небольшую кастрюлю, добавить крахмал и, помешивая венчиком, прокипятить на слабом огне 2 минуты. Залить полученной массой бананы так, чтобы весь корж до верха заполнился. Остудить. Подавать, украсив кокосовой стружкой или орехами.