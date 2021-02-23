5 факторов мужского здоровья

Мужчины стареют гораздо быстрее женщин, и средняя продолжительность их жизни меньше. В 60 лет организм большинства российских мужчин старше своего биологического возраста на 5 – 6 лет. Такой быстрый износ объясняется тем, что они не привыкли себя беречь, мало заботятся о здоровье. Но никогда не поздно начать восстанавливать здоровье.

Большинство мужчин не любят жаловаться, не обращают внимания на тревожные симптомы — дескать, само пройдёт. Таким образом, многие заболевания, которые можно было бы вылечить на ранних стадиях, переходят в хроническую форму. Особого внимания требуют сердечно-сосудистая и нервная системы, печень, предстательная железа.

1. Сердечно-сосудистая система.

На третьем десятке лет начинаются изменения в сердечно-сосудистой системе. В артериях, которые несут обогащённую кислородом кровь от сердца ко всем органам и тканям, уменьшается приток крови. Кровь доставляет клеткам питание и кислород, а также удаляет отработанные, вредные продукты жизнедеятельности. Ухудшение кровоснабжения означает быстрое старение органов. После 30 лет всё больше и больше мужчин страдают гипертонией. А ведь повышенное давление лежит в основе геморрагического инсульта, кровоизлияния в головной мозг. В последние годы это заболевание значительно «помолодело» — от него страдают всё больше и больше мужчин в самом расцвете сил.

2. Нервная система.

Старение нервной системы является ведущим фактором в старении всего организма. Состояние нервной системы сказывается на умственной и физической работоспособности, памяти, эмоциях.

3. Печень.

Если мужчина ведёт здоровый образ жизни, то, как правило, с печенью у него проблем не бывает. А вот если он употребляет спиртные напитки, жирную и острую пищу, то печень даёт сбой. Также распространены такие болезни печени, как гепатит, цирроз и жировой гепатоз.

4. Предстательная железа.

Раньше считалось, что простатит — удел мужчин старше 45 лет. Но сегодня всё чаще болеют молодые 20 – 30-летние мужчины. Развитию этого заболевания способствуют переохлаждение, запоры, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, переедание, острая пища, стрессы, воспалительные, венерические, урологические заболевания, курение.

5. Гормональный баланс.

Половая функция, рост мышц, крепость костей, общее состояние организма и даже особенности интеллекта и жизненная активность зависят от уровня мужских гормонов.

Ухудшают выработку гормонов проблемы со сном, стресс, ожирение, приём стероидных препаратов, интоксикация любого происхождения, долгое неподвижное сидение, при котором происходит застой крови в органах малого таза, возраст. После 30 лет уровень тестостерона начинает снижаться на 0,4 – 1,2% в год.

Главный способ сохранить мужскую силу как можно дольше — исключить воздействие всех негативных факторов.

«В большинстве случаев главный способ лечения — соблюдение здорового образа жизни. Среди мужчин среднего возраста без сопутствующих заболеваний около 6% имеют дефицит тестостерона. Но если выделить группу страдающих ожирением или диабетом, проблема будет у каждого второго. Если сочетается сразу несколько негативных факторов — стресс, гиподинамия, вредные привычки — дисфункция может возникнуть уже в 30 лет. Половине пациентов с потенциально обратимым дефицитом тестостерона удаётся нормализовать его уровень и восстановить половую функцию только за счёт похудения, увеличения физической активности и отказа от вредных привычек», — считает врач-андролог Роман Роживанов.

Программа восстановления здоровья

Снизьте калорийность пищи до 1700 – 2000 ккал в сутки.

Уменьшите потребление жиров до 10 – 20 г в сутки.

Сведите к минимуму рафинированную, легкоусвояемую пищу, богатую углеводами.

Ежедневно ешьте не менее 500 г овощей и фруктов, богатых растительной клетчаткой.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Откажитесь от вредных привычек (курения, алкоголя, переедания).

Практикуйте и другие принципы здорового образа жизни: достаточное употребление воды, свежий воздух, солнечный свет, отдых, доверие Богу.

Ликопин — надёжный защитник простаты

Ликопин — природный краситель красного цвета, содержащийся в томатах и других плодах. Он откладывается во внутренних клетках протоков простаты, а также поджелудочной и молочных желёз. Чем больше ликопина в органе, тем меньше риск развития рака.

Кроме томатов ликопин содержится в арбузах, розовом грейпфруте, сладком перце. Но преимущество томатов в том, что они часто употребляются в питании вместе с маслом, что улучшает усвоение ликопина.

Томаты снимают воспаление простаты и снижают уровень простатического специфического антигена в крови (маркер заболеваний простаты). Они полезны и в случае гипертрофии простаты.

Подготовил Тимур Герасимов

Газета «Ваши ключи к здоровью» № 2 (122) январь 2021 г.