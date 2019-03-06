5 вдохновляющих статей о женском счастье

Великая женщина в стареньком сари

Агнесс родилась в семье албанского продавца зелени. Сегодня о ней знает весь мир. Почему? Потому что она делала то, чего не хотели делать другие. В заброшенном доме она основала школу для никому не нужных детей — младенцев из мусорных ящиков, маленьких инвалидов и сирот. Потом она стала оказывать помощь людям, умирающим на улицах огромного города. Первая женщина, подобранная Агнессой прямо на залитой помоями мостовой, была объедена крысами и муравьями, но ещё жива. Ни одна больница не хотела её принимать, однако спасительница не отступила и заявила, что не бросит несчастную, пока та не умрёт. «А причём здесь счастье?» — спросите вы. Прочитайте статью, и всё поймёте. Скорее всего, вы уже не раз слышали об Агнессе, просто знаете её под другим именем.

Женщина, которая счастлива

Она чувствовала себя настолько несчастной, что во время воздушного налёта специально выбежала на улицу, надеясь встретить там смерть, но Бог сохранил жизнь Бьянки. О том, как распорядилась ей женщина, читайте в статье: Женщина, которая счастлива

Тренируйте своё счастье постоянно

Не надо ждать, что счастье придёт когда-нибудь потом, например, когда мы расплатимся с кредитом. Если вы сегодня ещё не были счастливым, торопитесь! День закончится очень скоро. В надежде на завтра может пройти и вся жизнь. Радость и счастье можно и нужно тренировать. Счастье — это ежедневный выбор! Читайте об этом в статье: Тренируйте своё счастье постоянно

Я исцелилась ранами Христа

Лида была застенчивым подростком с заниженной самооценкой. Позднее из-за чувства одиночества она осознанно надела «розовые очки» и вышла замуж за ненадёжного человека. Брак вскоре распался. В душе была пустота и разочарование в людях. Тогда Лидия потянулась к Богу. О том, что произошло дальше, читайте в статье: Я исцелилась ранами Христа

Жизнь с избытком

Надежда прошла путь от душевной пустоты и безысходности до обретения смысла жизни и подлинного счастья. Это не просто красивые слова, а реальный опыт, доступный каждому. Читайте историю Надежды в статье: Жизнь с избытком