7 минусов сахара

Сложно представить свою жизнь без сладкого? Однако в отношении рафинированного сахара мнения докторов однозначны: сахар вреден для здоровья. В чём же его вред?

1 Сахар и сахарный диабет приводят к появлению избыточного веса

При употреблении сахара поджелудочная железа выделят инсулин. Инсулин же является сильнодействующим гормоном, который даёт сигнал организму накапливать жир. Именно поэтому большинство диабетиков, начиная принимать инсулин, заметно прибавляют в весе.

2 Сахар ослабляет иммунную систему

Сахар временно ослабляет Т-лимфоциты, защищающие от вирусов, и В-лимфоциты, производящие антитела. Он также ослабляет фагоциты, которые защищают человеческий организм от бактерий.

100 г углеводов (печенье, большой кусок торта или несколько пончиков) могут в 2 раза снизить способность фагоцитов поглощать и уничтожать микроорганизмы в течение нескольких часов. В результате вы становитесь более восприимчивыми к бактериальным и вирусным инфекциям.

3 Сахар приводит к поведенческим нарушениям

Существует устойчивая взаимосвязь между чрезмерным потреблением сахара и синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Некоторые специалисты считают, что, когда состояние «сахарного кайфа» начинает проходить, люди становятся несдержанными, раздражительными, а иногда даже агрессивными.

4 Сахар является причиной остеопороза

Сахар влияет на кислотно-щелочной баланс, и организм вынужден буквально умолять вас дать ему хоть немножко здоровой пищи. Если в вашем рационе слишком мало кальция, организм может начать извлекать его из ваших же костей и зубов, чтобы уравновесить свой рН. Это может привести к потере костной массы и, в конце концов, к остеопорозу.

Натуральные заменители сахара:

– Мёд

– Сироп топинамбура, агавы, кленовый

– Фрукты и сухофрукты

– Стевия

– Кэроб

5 Сахар усугубляет проблемы с дрожжевыми грибками

Дрожжи любят сахар. В кишечнике каждого из нас присутствует немного дрожжей, однако антибиотики или слишком большое количество сахара могут вызвать их чрезмерное разрастание, в результате чего ваш живот может вздуться, подобно сдобной булке. Поражающие женщин дрожжевые инфекции протекают гораздо тяжелее, если они едят много сахара.

6 Сахар вызывает диабет второго типа и повышает уровень холестерина

Сахар может стать причиной возникновения сахарного диабета второго типа, а также привести к повышению в крови уровня холестерина и триглицеридов. Избыток сахара повышает уровень инсулина, и в определенный момент клетки становятся устойчивыми к этому веществу. Повышенный уровень инсулина побуждает печень производить больше холестерина и триглицеридов.

7 Сахар вызывает зависимость

Сахар вызывает сильную зависимость, и многие не находят в себе сил от него отказаться. Чрезмерное потребление сахара может привести к дефициту в организме цинка и в результате — к притуплению вкусовых ощущений. Производителям пищевых продуктов прекрасно известно, что вам нужно больше сахара, чтобы испытать привычное чувство удовлетворения. Получается замкнутый круг.

Мы едим больше сахара, чем думаем

Производители добавляют сахар в продукты, которые вы никогда не сочли бы «сладкими» (так называемый «скрытый» сахар), чтобы вызвать у покупателей привыкание к ним. Посмотрите внимательно на этикетки продуктов, которыми наполнен ваш холодильник (кетчуп, хлеб, соусы, горчица, крекеры), — и вы увидите, что сахар является едва ли не главным их ингредиентом. Он может называться кукурузным сиропом, декстрозой, глюкозой или любыми другими словами, заканчивающимися на «-оза», чтобы слово «сахар» как можно реже фигурировало в списке. Однако факт остается фактом: вы можете не есть конфет, но при этом потреблять не меньше сахара в его скрытой форме.

Весь ли сахар столь плох? Нет. Человеческий организм, в частности мозг, без сахара не в состоянии полноценно функционировать и потому нуждается в нём. Однако сахара нужно гораздо меньше, чем едят многие люди, и, что самое важное, необходим он нам не в рафинированной, а в природной, естественной форме.

Дон Колберт, «7 столпов здоровья»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.