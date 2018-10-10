Хронический стресс

10 октября — Всемирный день психического здоровья

Часто повторяющиеся стрессовые ситуации или длительно продолжающийся стресс приводят со временем к развитию хронической усталости. Как происходит истощение сил или, другими словами, «выгорание» на фоне хронического стресса?

Кривая выгорания

Чрезмерные ожидания. Наши ожидания от жизни и амбиции формируются в основном ещё в детстве. Когда жизнь вносит свои коррективы в наши ожидания, это может привести к разочарованию и даже депрессии. Приведём пример. Росла в семье девочка, назовем её Маша. Мама и папа говорили ей, что она прирождённая принцесса, самая умная, самая красивая и достойна всего самого лучшего, что она обязательно закончит престижный вуз, и работа у неё будет лучшая, и зарплата самая высокая, и замуж она выйдет только за принца на белом кадиллаке.

Тяжёлая работа и малое вознаграждение. Подросла наша Маша, мамы с папой уже рядом нет, и оказалось, чтобы выучиться, надо прикладывать много усилий. Чтобы обеспечить себе место под солнцем нужно тяжело работать, преодолевать постоянную конкуренцию с такими же принцессами. А вот оплата труда не совсем королевская, и на пути к браку встречаются почему-то не совсем принцы и вовсе не на кадиллаках.

Возрастающие усилия и отсутствие осуществления желаний. Случается так, что Маша, тяжело трудясь, как только чего-то достигает в своих стремлениях, достигнутое оказывается не концом мучений, а лишь их малой толикой и иллюзия о том, что можно расслабиться исчезает.

Эмоциональное и физическое истощение. Тяжёлый труд, даже по ночам и в выходные, неудачи и разочарования вымотали нашу Машу, которая не была подготовлена ни физически, ни морально к таким тяготам, и она чувствует себя весьма скверно. По утрам нет сил открыть глаза, всё тело болит, а в душе безнадёжная пустота от несбывшихся надежд.

Цинизм. Маша перестаёт тешить себя, что всё будет хорошо. Она становится саркастичной, циничной и даже жестокой к себе и людям. «Жизнь не удалась»! — говорит Маша, продолжая заедать своё горе конфетами или заливать крепкими напитками, что на время притупляет ощущение пустоты и ненужности. У неё с каждым днём остаётся всё меньше желания продолжать борьбу за место под солнцем. К этому времени она уже со скандалом рассталась с парой мнимых принцев и поссорилась с подругой, а родители умерли, не оставив королевского наследства. Возвращаясь с одной из вечеринок, изрядно перебрав, Маша решает закончить эти терзания и… Грустная история.

Говорят, что все люди счастливы одинаково, а вот несчастны — каждый по-своему. У каждого человека своя история выгорания. Но выгорать совсем не обязательно! Можно до этого не дойти или выйти из этого пике, если уж мы всё-таки начали сползать вниз по кривой.

Стресс-менеджмент

Что можно сделать, чтобы не оказаться в ситуации Маши?

1. Модификация образа жизни (сон, питание) — основа профилактики и ликвидации выгорания. Никаких фастфудов, пустых сладостей и сладких напитков — это истощает систему контроля за стрессом.

2. Полноценный сон 7 – 8 часов, ложиться спать не позже 22:00. Спите в темноте и тишине. Не смотрите телевизор перед сном и в ночное время.

3. Физическая активность 30 – 90 минут в день помогает расслабиться нервной системе за счёт активного включения в работу мышц.

4. Чистый воздух. Проводите на улице как можно больше времени.

5. Вода. 1,5 – 2 литра необходимо выпивать в течение дня.

6. Время для восстановления ресурсов. Спланируйте на каждый день определённое время для того, чтобы отключиться от внешних раздражителей (телефон, интернет, посторонние люди). Учитесь говорить людям «нет» в это время, таким образом вы сможете в рабочее время больше раз сказать им «да».

7. Устраните токсические нагрузки на организм: алкоголь, кофеин, никотин, свободный сахар, шоколад, теобромин (содержится в кофейных зёрнах, чайных листьях), шум или даже лёгкий свет во время сна и т. д.

8. Устранение стрессовых ситуаций извне. Определите факторы и ситуации, при которых вы испытываете стресс. Затем вы сможете пошагово отработать каждую ситуацию, определяя, возможно ли изменить саму ситуацию или отношение к ней.

9. Если вы видите, что плохо справляетесь со стрессом, и признаки его разрушительного действия на ваш организм усугубляются, обратитесь за помощью к специалисту — психологу.

10. Обращайтесь к Богу со своими проблемами в молитве и просите Его о помощи в их решении. У Бога есть тысяча выходов из нашего затруднения, в то время как мы не видим ни одного. Начните читать Биб­лию. В ней вы найдёте примеры того, как люди решали свои проблемы и восстанавливались после стресса. Советую перечитать книгу Псалтырь.

Желаю вам никогда не выгореть в любимом деле! Здоровья вам и долголетия!

Татьяна Остапенко, 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.