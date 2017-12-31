7 статей о Рождестве Христовом

Рождество — один из самых великих праздников, отмечаемых людьми по всему миру. В нашей стране он празднуется в ночь с 6 на 7 января. Но что мы знаем о нём? Что написано о нём в Библии, почему разнятся даты католического и православного празднования, при каких обстоятельствах родился Христос и самое главное — зачем? Об этом и не только вы можете прочитать в наших статьях.
1 Чем охотник из сказки «Красная шапочка» лучше волка, если и тот и другой отнимали жизни, о каких принципах мы забываем во время ссор и что главное в истории про Рождество читайте в статье «Рождественский подарок для нас»
2 Что Наполеон говорил об Иисусе Христе, какие пророчества были о рождении Спасителя и есть ли в Священном Писании точная дата этого события — об этом в статье «Рождество Христово»
3 Если мы внимательно посмотрим на обстоятельства рождения Спасителя, то увидим много неожиданно: почему Царь Царей родился в хлеву? Почему Ему не оказали должных почестей? Почему Он так скромно пришёл в наш мир? Об этом рассказывается в статье «Родился ли Иисус Христос в твоём сердце?»
4 Знаете ли вы, что смысл Рождения Иисуса Христа был в том, чтобы Он умер? Целью Его жизни была смерть! Зачем? Об этом можно прочитать в статье «Родившийся, чтобы умереть»
5 Что Библия говорит о Рождестве Христа и как оно связано с языческими праздниками — читайте в статье «Рождество Христово»
6 Что плохого может быть в праздновании Рождества, почему мы дарим друг другу подарки и что доброго мы может сделать для Бога в эти дни — читайте в статье «Как отметить Рождество»
7 О Рождестве снято много фильмов. Их сюжеты часто одинаковы и повествуют нам о том, что в это время случаются чудеса, исполняются все желания и т.д. Но есть и совсем другие. Фильм «Счастливого Рождества!» 2005 года оставляет неизгладимый след и его действительно стоит посмотреть. Он «очень похож на сказку — кажется, что в реальной жизни такого точно не могло случиться. Военная дисциплина, устав, да и вообще обстановка на передовой просто не могла позволить случиться такому. Однако стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях, которые действительно имели место на фронтах Первой мировой войны».
Счастливого Рождества!