7 статей о Рождестве Христовом

Рождество — один из самых великих праздников, отмечаемых людьми по всему миру. В нашей стране он празднуется в ночь с 6 на 7 января. Но что мы знаем о нём? Что написано о нём в Библии, почему разнятся даты католического и православного празднования, при каких обстоятельствах родился Христос и самое главное — зачем? Об этом и не только вы можете прочитать в наших статьях.

1 Чем охотник из сказки «Красная шапочка» лучше волка, если и тот и другой отнимали жизни, о каких принципах мы забываем во время ссор и что главное в истории про Рождество читайте в статье «Рождественский подарок для нас»

2 Что Наполеон говорил об Иисусе Христе, какие пророчества были о рождении Спасителя и есть ли в Священном Писании точная дата этого события — об этом в статье «Рождество Христово»

3 Если мы внимательно посмотрим на обстоятельства рождения Спасителя, то увидим много неожиданно: почему Царь Царей родился в хлеву? Почему Ему не оказали должных почестей? Почему Он так скромно пришёл в наш мир? Об этом рассказывается в статье «Родился ли Иисус Христос в твоём сердце?»

4 Знаете ли вы, что смысл Рождения Иисуса Христа был в том, чтобы Он умер? Целью Его жизни была смерть! Зачем? Об этом можно прочитать в статье «Родившийся, чтобы умереть»

5 Что Библия говорит о Рождестве Христа и как оно связано с языческими праздниками — читайте в статье «Рождество Христово»

6 Что плохого может быть в праздновании Рождества, почему мы дарим друг другу подарки и что доброго мы может сделать для Бога в эти дни — читайте в статье «Как отметить Рождество»

7 О Рождестве снято много фильмов. Их сюжеты часто одинаковы и повествуют нам о том, что в это время случаются чудеса, исполняются все желания и т.д. Но есть и совсем другие. Фильм «Счастливого Рождества!» 2005 года оставляет неизгладимый след и его действительно стоит посмотреть. Он «очень похож на сказку — кажется, что в реальной жизни такого точно не могло случиться. Военная дисциплина, устав, да и вообще обстановка на передовой просто не могла позволить случиться такому. Однако стоит отметить, что фильм основан на реальных событиях, которые действительно имели место на фронтах Первой мировой войны».

Счастливого Рождества!

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2017 г.