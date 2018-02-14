8 привычек, ослабляющих иммунитет

Говорят, что человек с сильным иммунитетом никогда не болеет. Обладателю среднего иммунитета «разрешается» болеть 1 – 2 раза в год (простудой или ОРВИ). Если же человек болеет чаще, а кроме того, имеет хронические заболевания, вызванные бактериями, вирусами или грибками, то это говорит об ослабленной иммунной системе. К счастью, иммунитет можно укрепить, избавившись от привычек, которые наносят ему вред.

1. Употребление алкоголя

Общеизвестно, что спиртное оказывает отрицательное влияние на все без исключения стороны жизни человека. В конце концов, алкоголь расшатывает и ломает самое крепкое здоровье. С целью изучения вопроса о воздействии алкоголя на защитные функции организма проводилось множество различных научных исследований. На сегодняшний день зафиксированы достоверные результаты независимых экспертиз. Они свидетельствуют, что алкоголь снижает иммунитет человека независимо от вида, доз и частоты употребления.

2. Курение

Известно, что курение значительно повышает вероятность развития бронхита и других инфекций дыхательной системы. Учёные изучили состояние лимфоцитов во всех органах и системах организма курильщика и пришли к выводу, что курение существенно тормозит клеточный иммунитет. Причём максимальный урон от этой вредной привычки несут лёгочные лимфоциты, что на первых этапах грозит курильщику инфекционными заболеваниями, а в конечном итоге, может обернуться раком лёгких.

3. Приём наркотиков

Наркотики оказывают пагубное токсическое воздействие на весь организм. Они снижают иммунитет, а затем приводят в негодность жизненно важные внутренние органы (печень, сердце, почки, органы желудочно-кишечного тракта и прочее). Передозировки могут повлечь за собой воспаление и закупорку вен, судороги. Также приём наркотиков страшен заражением крови (сепсис) и разными серьёзными недугами, такими как ВИЧ (СПИД), гепатиты В и С. К тому же повышается уязвимость перед разными вирусами и бактериями, которые широко встречаются в окружающей среде наркозависимого.

4. Злоупотребление антибиотиками

Сегодня наблюдается настоящий бум популярности антибиотиков, которые частенько используют как средство от всех болезней. А ведь, принимая антибиотики без назначения врача и пытаясь вылечить ими вирусные или небактериальные инфекции, человек не получает желаемого результата, а вот микрофлору кишечника «убивает» основательно. Это и приводит к снижению иммунной защиты организма. Совет тут может быть только один — принимайте антибактериальные препараты как можно реже и только по настоянию врача.

5. Злоупотребление сладким

По утверждениям учёных, зло­употребление сахаром снижает защитную силу организма более чем на 40 %. Исследования говорят, что употребление сахара буквально через 10 минут ослабляет иммунитет, и этот процесс продолжается несколько часов. Происходит это потому, что повышение уровня глюкозы в крови разрушает витамин C и нарушает структуру клеток иммунной системы. Необходимо снизить потребление сахара до 50 г в сутки, ведь, кроме ослабления иммунитета, зло­употребление этим продуктом приводит к развитию кариеса, ожирению и гипертонии, повышая тем самым риск ишемической болезни сердца.

6. Сидячий образ жизни

Не секрет, что повышение частоты сердечных сокращений, вызванное физическими упражнениями, стимулирует циркуляцию крови и улучшает снабжение кислородом органов и тканей. К тому же при занятиях спортом учащается дыхание, помогающее выводить из организма вирусы и бактерии. Также во время упражнений повышается температура тела, приводящая к гибели патогенной микрофлоры. Всё это благотворно сказывается на состоянии организма, у которого повышается сопротивляемость инфекциям. Если же человек не занимается спортом, циркуляция крови снижается, организм накапливает токсины и подвергается стрессу. Всё это и приводит к снижению иммунитета, а значит и к различным заболеваниям.

7. Недосып

Недостаток сна является одним из самых распространённых причин ослабления иммунитета. Отсутствие режима, занятость на работе, стресс или депрессия — все эти факторы мешают полноценному отдыху организма, не давая высыпаться. По исследованиям Национального института сердца (США), в организме людей, которые регулярно спят 4 часа в сутки и даже меньше, вырабатывается в 2 раза меньше антител, призванных бороться с простудой. Дефицит сна существенно ослабляет естественную защиту организма. Спать надо 7 – 8 часов в сутки.

8. Уныние

«Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22). Теперь и учёные в один голос утверждают — пессимистический настрой негативно влияет на организм, создавая предпосылки к появлению различных заболеваний. Всему виной кортизол — гормон стресса, повышенная выработка которого разрушает клетки иммунной системы. Как этому противостоять? Очень просто! Ищите позитив во всём, что видите, находите поводы для веселья, радуйтесь каждому дню, чаще встречайтесь с друзьями и больше времени проводите с родными людьми, которые дадут вам необходимую поддержку.

Но чтобы иметь суперсильный иммунитет, недостаточно просто избавиться от этих привычек. Нужно соблюдать принципы здорового образа жизни: больше двигаться, пить достаточное количество воды, полноценно питаться. Укрепляйте свой иммунитет и будьте здоровы!

Анастасия Пачина

proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.