А Бог предупреждал…

Что означает для современного человека библейское пророчество «Пал, пал Вавилон»?

Что такое Вавилон?

У современного человека слово «Вавилон» ассоциируется скорее с популярным торговым центром или кинофильмом. Но в Библии есть пророчество о Вавилоне, которое имеет отношение к будущему каждого человека на земле. В 14 главе библейской книги Откровение говорится, что перед Пришествием Христа падёт Вавилон. А прочитав 17 главу, мы понимаем, что Вавилон — это не древний город, а отвратительная, лицемерная и блудная женщина, которая увлекает за собой народы, уводя их от Бога и увлекая их души в погибель. Она во многом преуспевает, но в конечном итоге Бог предупреждает, что ей и всем, кто увлечён ею, придёт конец.

«Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши её» (Откровение 18:2, 3).

Вавилон — это система ценностей. Это определённый образ мыслей, который разделяет человека с Богом, не позволяет ему обрести настоящую, спасительную веру.

Если вы спросите меня, какие силы на нашей планете активнее всего поддерживают и насаждают безбожную идеологию Вавилона, я назову две, казалось бы, внешне не связанные друг с другом силы. Во-первых, это идеологическая машина Соединённых Штатов, которая за последнее столетие преподнесла нам под видом демократии множество «подарков»: идеология потребления, сексуальная распущенность, свобода гомосексуальных отношений, узаконенное самоубийство — эвтаназия и проч. При этом я не говорю о простых американцах, которые не хуже и не лучше нас с вами, но о сложившейся системе формирования взглядов. А во-вторых, это Римско-католическая церковь, которая веками прятала от человечества правду о Боге, говоря, что Библия недоступна простому народу, и воспитала в людях вместо доверия Христу религиозное лицемерие и суеверный страх перед священниками.

Живёшь ли ты в Вавилоне?

Если вам кажется, что Америка и Ватикан от нас далеко, то я советую каждому заглянуть в своё сердце. Достаточно проанализировать свою жизненную позицию, чтобы понять, насколько твоё сердце подчинено идеологии Вавилона.

«Верность принципам» — не твоё понятие. Твоё поведение подстраивается под ситуацию. Ты не пойдёшь ради своих принципов против толпы. Даже если ты сам не делаешь ничего плохого, ты не станешь открыто осуждать поступки тех, кто, к примеру, ворует, изменяет жене, или сплетничает. Если в твоей компании кто-то пренебрежительно отзовётся о святых вещах, ты промолчишь, успокаиваясь тем, что главное иметь «веру в душЕ».

Не случайно Вавилон изображён в виде женщины лёгкого поведения. Блудница — это человек без принципов. Она отдаёт себя тому, кто в этот момент больше платит или приносит больше удовольствия. Настоящая же вера подразумевает собой верность. Верность Богу и Его принципам. Такую верность, которую проявляли апостолы и другие христиане первых веков, готовые лучше погибнуть, чем предать Иисуса Христа и Его заповеди.

Материальные вещи имеют для тебя первостепенное значение. «Нет-нет, это не про меня! — скажешь ты. — Я не меркантильный человек. Я постоянно духовно развиваюсь, интересуюсь культурой, занимаюсь благотворительностью. Деньги для меня не на первом месте». Не торопись с ответом, подумай: на что ты тратишь большую часть своего времени? Насколько важны для тебя твои доходы и твой статус в обществе? Чего ты, в первую очередь, требуешь от своих детей: добрых качеств характера или хороших оценок любой ценой, что обеспечит им хороший вуз и удачную карьеру? Насколько ты готов ради Бога и Его принципов расстаться с комфортом, который тебя окружает?

Человеческие авторитеты для тебя важнее Божьей истины. Божьи требования очень просты. Все они изложены в Божьих заповедях. Их всего десять, но каждая чрезвычайно важна. Но когда ты сталкиваешься с необходимостью их исполнения, ты говоришь: «Да, это не плохо — соблюдать все десять заповедей, но ведь даже Президент их не соблюдает! Наш священник не настаивает, чтобы я соблюдал субботу. Мой начальник заставляет меня скрывать налоги, а моя жена злится, когда я проявляю заботу по отношению к родителям».

На Божьем суде за свои поступки будешь отвечать лично ты. Не твой Президент, не твой начальник, не твой священник и не твоя жена. Знать и соблюдать Божьи заповеди — вот важнейший признак истинной веры, а пренебрежение заповедями — это «вино блудодеяния» Вавилона.

Свобода или беззаконие?

Сегодня медиаиндустрия воспевает Вавилон: делай, что хочешь, спи, с кем хочешь, иди по головам других, поклоняйся «нужным» людям, отбрось все правила ради получения богатства, власти и наслаждений. Ты можешь при этом выглядеть полным разгильдяем или чинно носить пиджак и галстук — внутренняя суть от этого не меняется.

Однажды я пришла с 15-летней дочерью к гинекологу, и та в моём присутствии стала объяснять подростку, как предохраняться от беременности. Я спросила: «Разве вы не объясняете девочкам, что в 15 лет они ещё не готовы к таким отношениям?» На что врач обречённо ответила: «Это бесполезно. Моя задача, чтобы они хотя бы не изуродовали себя ранними абортами».

«Великая блудница» живёт в голове у людей. Они перестали ей сопротивляться. Они думают, что идти на поводу у толпы — единственный способ существования. Чтобы оправдать себя, они называют идеологию вавилонской блудницы «свободой» и «прогрессом». Но весть Библии неотвратима: «Пал, пал Вавилон».

«Но есть и Божий суд»

Вы верите в Божий суд? В то справедливое возмездие всем подлецам, населяющим землю, воспетое ещё Лермонтовым:

«Но есть и Божий суд, наперсники разврата,

Есть грозный суд: он ждёт;

Он недоступен звону злата,

И мысли, и дела он знает наперёд».

Самое интересное в том, что судья на суде не спрашивает, верил ли подсудимый в его (судьи) существование и читал ли он нарушенные им законы. Обязанность знать и исполнять закон лежит на каждом человеке. Каким бы сильным ни казался сегодня Вавилон, он обречён на падение. А люди, покорно следующие его жизненным правилам, обречены на Божье наказание. Достаточно прочитать 15-ю главу книги Откровение, чтобы понять, что язвы, которые изольются на беззаконников перед Пришествием Иисуса Христа на землю, — далеко не радужная перспектива. Бог не хочет гибели грешников, но предупреждает о неотвратимости наказания.

«Кто виноват» и «Что делать»?

Бог не виноват в грехе, распространившемся в мире. Он создал мир совершенным. Виновник восстания против Божественной Конституции — диавол. Вавилонская блудница — его «родная дочь», часть его стратегического плана по уничтожению в людях образа Божьего и подчинению их своей власти. Парадокс в том, что сатана знает, что его участь решена и его будущее — погибель, но продолжает действовать против Бога, потому что богоборчество стало его сущностью. Но в каждом человеке, как бы низко он ни пал, сохранилась частица образа Божьего и способность слышать Его голос. Обратившись к Иисусу Христу, он может вырваться из вавилонских сетей: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от неё, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах её и не подвергнуться язвам её…» (Откровение 18:4). Для этого нужно решение следовать за Богом, покаяние и молитва.

Вот как выразил это в стихотворных строчках неизвестный мне автор:

В воде солёной плавая всю жизнь,

Морская рыба солью не пропитана.

В греховном мире может не грешить

Лишь тот, в ком вера крепкая испытана.

Мы эту жизнь среди греха живём,

Не слыша неба голоса зовущего.

Чтоб в мире зла не пропитаться злом,

Пустите в сердце Бога Всемогущего!

Наталья Воронина

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Пал, пал Вавилон…

Тайны книги Откровение

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.