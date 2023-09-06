А Он говорит, что любит

Путь к Богу у всех разный. Евгения шла к Нему так. Хотя это вопрос, кто к кому шёл…

Одни люди рождаются в семье верующих родителей, в обществе, где нет места другим религиям и деноминациям. В большинстве случаев их выбор религии предопределён. Другие рождаются и зреют в иных обстоятельствах и в своей жажде по Богу, по истине, по смыслу жизни вынуждены изучать и выбирать, какой дорогой идти.

Думаю, у меня не было выбора, стать христианкой или, например, буддисткой, или хотя бы даже мусульманкой, потому что я родилась в православном городе, где на 44 км2 и на 110 тысяч жителей приходится 60 православных храмов и монастырей. Правда, мама воспитывалась в атеистической семье, и религия в её жизни появилась только в девяностые годы. Не знаю, верил ли в Бога папа: его бабушка и мама были христианками, а отец — атеистом.

Мы иногда перед сном размышляли о других мирах, о звёздах, о том, как мог произойти наш удивительный мир. Вся религия держалась на моей бабушке, которая, хоть и не была воцерковленной, старалась соблюдать основные правила и традиции. В 90-е верующими стали почти все. Вот и я стала православной (скорее номинальной, но всё же). В 6 лет меня крестили, и с этого момента начались мои искания Бога.

В этом возрасте, конечно, ещё не было какой-то сильной жажды Бога, скорее интерес. В 14 лет я как будто стала религиознее: в то время было много страхов, а молитва давала надежду, что я под Божьей охраной.

Лет в 17 искания Бога начались по иным мотивам: я жаждала прощения, чистоты, другой жизни, не похожей на мою тогдашнюю. Подростковый возраст прошёлся по мне катком. В 16 я порвала отношения с лучшей подругой, с которой дружила с детского сада, и только спустя время меня накрыло чувство вины и осознание того, что мой поступок был сродни предательству. Вследствие моих необдуманных действий избили человека (не знаю, сильно ли), и то, что это произошло из-за меня, угнетало. Я нашла список грехов, почти в каждом я была виновна. Я хотела другую жизнь. Иногда я слышала истории о верующих людях, и мне хотелось быть такой же, как они, мне хотелось в их мир. Я старалась стать лучше. Но мне хотелось освобождения, прощения, чтобы кто-то сказал: «Я не осуждаю тебя, ты не виновата». Пойти к священнику на исповедь хотелось, но было страшно. Во-первых, я не знала, как это делается, куда надо подойти, когда, что надо делать перед этим, что надо говорить. Во-вторых, смогу ли я вообще сказать всё о своих грехах, повернётся ли язык? Прийти со списком и читать? Да и разве можно всё перечислить? А не долго ли, а вдруг нельзя долго? А поймёт ли меня священник, разве знает он всю мою жизнь? А вдруг не простит, а вдруг не поверит в мою искренность?

Я пыталась читать Библию, и меня к ней тянуло, но до определённого момента я не понимала её, она не касалась моего сердца. И только когда в моей жизни по­явился человек, который молился за меня, который помогал разобраться в духовных вопросах, слова из Библии для меня обрели смысл. Тогда я получила освобождение от чувства вины, тогда я узнала, что Бог прощает меня. Я ревела, когда читала 15-ю главу Евангелия от Луки: «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». На небесах радуются сейчас обо мне! Радуются, а значит, Бог прощает меня тогда, когда я каюсь, и этого достаточно. Он делает это не как-то так снисходительно, а Он рад мне. А дальше стали открываться грани Его любви. Я обрела в Нём утешение, поддержку; Он был Тем единственным, Кто меня понимает до конца, Кому я могу доверить абсолютно всё.

Однажды меня мучили негативные мысли, я устала от них: я понимала, что должна перестать думать о неприятной ситуации, но не могла ничего поделать. Я даже стала поститься и не ела несколько дней. Но освобождение не приходило. Я дошла до точки, когда сделала всё, что могла, и расписалась перед Богом в своём бессилии. Я не понимала, почему Бог не отвечает. Но в какой-то момент Он сказал мне: «Я тебя всё равно люб­лю. Видишь, как папа любит свою дочку, когда она падает, когда она делает что-то не так? Отец всё равно её любит и жалеет». И всю мою ненависть, боль сняло как рукой. Бог не сказал мне: «Я прощаю тебя» или что-то типа того, Он просто сказал мне о Своей любви. Я и подумать не могла, что нуждаюсь именно в этих словах. Что они меня исцелят. Разве я не знала, что Он меня любит? Знала, но где-то в глубине души, видимо, не верила в это. Мы порой представляем, что раз мы грешим, то Бог смотрит на нас с осуждением, а Он, как и земные мама и папа, смотря на неверный выбор своих детей, не оправдывает грех, не потакает ему, но при этом Ему невыразимо больно, и Он готов лечить любовью, Своими объятиями.На самом деле мне не хватило того раза, чтобы навсегда убедиться в Божьей любви. Но Он не устаёт мне говорить в минуты сомнений, которых я даже не осознаю, что я важна для Него. Мало кто рос в семьях с безусловным принятием; поступаешь хорошо — ты любим, сделал что-то не так — тебя ругают. И хоть взрослыми мозгами понимаешь, что, когда родители сердятся, они всё равно любят, но где-то внутри мир рушится. Вот и Бога видимо каждый воспринимает через приз­му своих отношений с родителями или другими значимыми людьми. Нам трудно порой понять, что Бог любит не за что-то, а вопреки и несмотря на…

Почему наш Спаситель мог переносить труднейшие испытания, почему он был устойчив к мнению о Нём людей? Потому что Он был уверен в любви Отца. В замечательной книге о Христе «Желание веков» есть одна интересная цитата об этом: «Помня о гласе с небес, Он покоился в любви Своего Отца». Глас с небес — это голос Отца при крещении Иисуса: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Евангелие от Луки 3:22). «Когда над нами сгущаются тучи, когда мы оказываемся в затруднительных обстоятельствах, когда нас постигает несчастье или бедность, сатана тут как тут со своими искушениями и нападками. Он использует наши слабые стороны. Он старается поколебать наше доверие Богу, Который допускает такое положение вещей. Он стремится пошатнуть нашу веру в Бога, искушает сомнениями в любви Господней. Часто искуситель подходит к нам, как подошёл к Христу, пугая нас нашими слабостями и немощами. Он надеется, что ему удастся лишить нас мужества и прервать нашу связь с Богом».

Есть в моём христианстве и интеллектуальная составляющая, не всё только эмоции: мне было важно понимать Библию, копаться в ней, искать истинные смыслы. Это ещё глубже раскрывает Того, Кто когда-то сотворил меня, Кто из раза в раз смиряет и смягчает моё сердце не кнутом, а любовью, Кто любит миловать и жалеть, Кто любит дарить рассветы, о Ком сказано: «Бог милость Свою тебе явит, и, если заплачешь ты, — Он отзовётся, едва услышав. Пусть [порой] горьким хлебом накормит Владыка тебя, [утолит жажду твою] водой печали, но не скроется от тебя Учитель твой — своими глазами будешь видеть Его, ушами своими услышишь, как голос позади тебя скажет: “Вот путь, по нему и ступай”» (Библия, книга пророка Исаии 30:19–22, современный перевод института перевода Биб­лии в Заокском).

Евгения Резникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.