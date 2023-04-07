А тебе зачем Бог?

В каком случае люди говорят, что ими пользуются? А можно ли пользоваться Богом?

Крушение людских надежд

Когда Христос запретил народу пытаться воцарить Его, Он знал, что в Его жизни наступил поворотный момент. Толпы, которые сегодня желают посадить Его на трон, завтра отвернутся от Него. Разочаровавшись в своих эгоистических планах, они обратят свою любовь в ненависть и хвалу — в проклятие.

Иисус никогда не обещал Своим последователям земные почести. Одному из них, который желал стать Его учеником, Он сказал как-то: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнёзда; а Сын человеческий не имеет, где приклонить голову» (Евангелие от Матфея 8:20). Среди тех, кто общался с Иисусом, были люди, питавшие надежды на земное царство. Им нужно было открыть глаза.

Когда Иисус чудесным образом накормил несколько тысяч человек, весть об этом разнеслась повсюду, и на следующий день с раннего утра люди заполонили Вифсаиду, чтобы увидеть Иисуса. Огромные толпы приходили по суше и приплывали по морю. Те, кто покинул Иисуса прошлой ночью, теперь вернулись, надеясь найти Его в том же самом месте, — ведь не было лодки, на которой Он мог бы переправиться на другой берег. Им и в голову не приходило, что Иисус пошёл по воде. Многие отправились в Капернаум, чтобы там отыскать Его.

Тем временем Он прибыл в Генисарет. Как только стало известно, что Он сошёл на берег, люди «обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился» (Евангелие от Марка 6:55).

Некоторое время спустя Иисус вошёл в синагогу, и пришедшие из Вифсаиды нашли Его там. Они узнали от Его учеников, как Он пересёк море и успокоил бурю. Но некоторые, не довольствуясь рассказанным, окружили Иисуса и спрашивали Его: «Равви! когда Ты сюда пришёл?» (Евангелие от Иоанна 6:25) Эти люди надеялись услышать из Его собственных уст продолжение рассказа о чуде.

Зачем людям Бог?

Иисус не удовлетворил их любопытство. Он с грустью сказал: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Они искали, побуждаемые не благими намерениями, но потому, что, насытившись хлебами, всё ещё надеялись получить мирские блага от Него. Спаситель сказал им: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 6:26, 27). Не стремитесь к одной лишь материальной выгоде; земные заботы не должны отнимать у вас все силы, но ищите пищи духовной.

Мы — Тебе, Ты — нам

Интерес у слушающих сразу же пробудился, и они воскликнули: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» (Евангелие от Иоанна 6:28). Стремясь заслужить одобрение Бога, они выполняли множество обременительных дел. И были готовы принять любой новый обряд, соблюдая который могли бы обеспечить себя большими заслугами. Их вопрос значил: «Что мы должны делать, чтобы наследовать Небо? Сколько мы должны заплатить, чтобы получить жизнь вечную?»

Вера — лучшее дело

Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Евангелие от Иоанна 6:29). Цена, которую требует Небо, — это Иисус. Путь к Небу лежит только через веру в «Агнца Божьего, Который берёт [на Себя] грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29).

Почему бы всех не осчастливить?

Но люди не захотели принять Божественную истину. Глубоко неудовлетворённые, они спрашивали: если Иисус мог совершать такие великие чудеса, свидетелями которых они были, то почему Он не дарует здоровье, силу и богатство всему Своему народу? Почему Он не освободит его от притеснителей? Многие решили, что Он не осмелился заявить о Своих правах на престол, потому что Сам сомневался в Божественной природе Своей миссии на земле. Таким путём они открывали свои сердца неверию, и семя, посеянное сатаной, принесло соответствующий плод — непонимание и отступничество.

Что Ты нам дашь?

И вот один раввин, насмехаясь, спросил Его: «Какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: “хлеб с неба дал им есть”».

Иудеи считали, что манну им дал Моисей, «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба». Тот, Кто даровал манну, стоял среди них. Сам Христос вёл евреев через пустыню и ежедневно питал их хлебом небесным. Пища, дарованная в пустыне, была прообразом истинного хлеба с небес. Иисус сказал: «Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и даёт жизнь миру» (Евангелие от Иоанна 6:30–33).

Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму

Думая, что Иисус по-прежнему говорит о простой пище, некоторые из слушавших Его воскликнули: «Господи! подавай нам всегда такой хлеб». И тогда Иисус сказал им прямо: «Я есмь хлеб жизни» (Евангелие от Иоанна 6:34, 35).

Символ, использованный Христом, был знаком иудеям. Моисей, движимый Святым Духом, когда-то изрёк: «Не одним хлебом живёт человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа» (Библия, книга Второзаконие 8:3). Если бы народ понимал Писание, он бы понял Иисуса, когда Он говорил: «Я есмь хлеб жизни». Ведь только вчера великое множество усталых и изнемогших людей было накормлено хлебом, который им дал Он. И как от этого хлеба люди получили физическую силу и подкрепление, так и от Христа они могли получить духовную силу, чтобы достичь вечной жизни. «Приходящий ко Мне не будет алкать, — сказал Иисус, — и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Но Он добавил: «Вы и видели Меня, и не веруете» (Евангелие от Иоанна 6: 35, 36).

День за днём людям давалось живое свидетельство силы Иисуса, а они требовали ещё одного знамения. Но даже если бы они его получили, то остались бы такими же неверующими, как и прежде. Если их не убедило всё то, что они видели и слышали, то бесполезно было совершать для них ещё более дивные дела.

Хлеба и зрелищ?

Время идёт, но людей по-прежнему больше беспокоят хлеб и зрелища. Их душа голодает, а они всё суетятся, опекая плоть и наполняя себя впечатлениями, чтобы заглушить этот духовный голод. Да и Бог нужен порой лишь для того, чтобы удовлетворять их нужды и исполнять желания. Выходит, что люди ищут не Бога, а Его благословений, того, чем бы от Него воспользоваться. А Христос продолжает взывать: «Вам нужен Я. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Я дам вам то, чего не может дать весь этот мир с ломящимися столами и пышными шоу. Я — хлеб живой. Я утолю ваш духовный голод».

Дорогой читатель, если ты ощущаешь духовный голод, если желаешь строить с Богом глубокие отношения, то помолись:

Отец Небесный, спасибо Тебе, что Ты предусмотрел пищу не только для тела, но и для души. Я изголодался по Тебе. Прости, что так часто меня интересовал не Ты, а то, что Ты можешь дать. Теперь я хочу узнать Тебя, Твой характер. Хочу, чтобы Ты был моим хлебом, чтобы заполнил мою пустоту Собою. Ради Иисуса молитва моя. Аминь.

Как пища поддерживает наше физическое существование, так Слово Божье поддерживает нашу духовную жизнь. И каждый должен одухотворить свою жизнь Словом Божьим. Подобно тому, как мы принимаем пищу, чтобы жить, точно так же мы должны принять Слово. Мы не должны принимать его от других людей. Мы должны сами внимательно изучать Библию, просить Бога о ниспослании Святого Духа, чтобы мы могли постичь Его Слово. Хотите познакомиться с Богом? Читайте Библию.

Подготовила Ирина Руканова

по книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2023 г.