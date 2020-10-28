А земля-то молодая!

На 2020 год население Земли составляет более 7,7 млрд человек. По расчётам учёных, к 2064 году на нашей планете будут жить 9,73 млрд людей. Эти цифры у кого-то вызывают обеспокоенность, а кому-то красноречиво свидетельствуют: Земля молода…

В ноябре 2011 года на нашей планете родился её семимиллиардный житель. Этот факт категорически не согласуется с эволюционной точкой зрения, согласно которой человечество существует на земле сотни тысяч лет. Население мира до 1650 года росло очень медленно, а потом, к 1950 году, оно увеличилось с 545 млн до 2,5 млрд человек. К середине 1980-х годов оно составляло уже 4,5 млрд человек. Тогда же было подсчитано (данные ООН), что для достижения такой численности было бы вполне достаточно пяти тысяч лет. Если же человечеству около миллиона лет, числа становятся невообразимыми.

Иногда говорят, что Земля уже давно оказалась бы перенаселённой, но это слишком слабо сказано: такого количества людей хватило бы, чтобы перенаселить Вселенную! Если принять, что в течение миллиона лет число людей увеличивалось всего на 0,5% в год, сейчас жили бы триллионы триллионов людей. Если даже предположить, что на протяжении большей части периода в миллион лет прирост был ничтожным, почти нулевым, то и тогда до настоящего времени на нашей планете должно было бы смениться неимоверное число поколений с общей численностью три триллиона человек. Где останки триллионов людей и где культурные слои, свидетельствующие о триллионах обитателей планеты?

Как приятно бывает вынырнуть из эволюционного абсурда и встать на твёрдую почву библейского откровения. Библия говорит, что всё современное человечество — это потомки трёх сыновей Ноя, переживших потоп в ковчеге. Восстановление численности людей началось после потопа, примерно 4,5 – 5 тысяч лет назад. Наблюдаемая динамика роста народонаселения идеально, без всяких натяжек, вписывается в библейскую хронологию.

Татьяна Угарова, «Как возник наш мир»

На сайте телеканала «Три Ангела» можно посмотреть весь цикл «Тайна жизни» с Татьяной Угаровой 3angels.ru, а также новые программы о происхождении Вселенной с кандидатом физико-математических наук Алексеем Поповым 3angels.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2020 г.