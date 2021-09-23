ADRA пожертвовала компьютеры местным школам на Колумбийских островах

Регион все еще восстанавливается после урагана Йота, который случился в конце 2020 года. Спустя более девяти месяцев после того, как ураган Йота разрушил дома и предприятия на небольших колумбийских островах Сан-Андрес, Провиденсия и Санта-Каталина, Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в Колумбии продолжает помогать живущим там людям. В июле 2021 года сотрудники АДРА передали 90 новых компьютеров Министерству образования для использования в пяти школах, расположенных на островах Сан-Андрес и Провиденсия.

Узнав, что несколько школ находятся на реконструкции после урагана Йота, АДРА Колумбия обнаружила, что во многих школах не хватает компьютеров или компьютерных классов, сказал Хаир Флорес, директор АДРА Колумбия. Правительство малых островов выбрало пять школ, которые получат компьютеры через офис Лусилы Моралес, секретаря по вопросам образования на острове Провиденсия.

«Мы благодарим АДРА за то, что они обратили свое внимание на учеников острова Провиденсия, подарив им компьютеры, которые будут им очень нужны, — сказала Моралес. — Это укрепит все образовательные программы».

По словам Флореса, компьютерами смогут воспользоваться около 1 000 детей и подростков, обучающихся в указанных школах. Кроме того, адвентистская школа в Сан-Андрес получила 10 новых компьютеров от АДРА.

Команда АДРА Колумбия и руководители Церкви отправились в Сан-Андрес, чтобы доставить компьютеры 13 июля 2021 года. «ADRA верит в образование, и мы здесь, чтобы передать эти устройства, которые, несомненно, будут способствовать тому, чтобы дети могли наилучшим образом развивать образовательный процесс вместе со своими учителями», — сказал Эдгар Редондо, президент Северо-Колумбийской унионной конференции адвентистской Церкви.

По словам руководителей АДРА, эта инициатива, получившая название «Компьютеры надежды», поможет учащимся укрепить навыки чтения и работы на компьютере, а также все их академические занятия, чтобы они могли продолжать учиться по мере своего роста. «Мы хотим, чтобы они почувствовали, что Колумбия рядом с ними и удовлетворяет все их потребности», — сказал Флорес.

С тех пор как ураган Йота обрушился на колумбийские острова в ноябре 2020 года, адвентистская Церковь и АДРА Колумбия оказали помощь в очистке территории и предоставили продукты питания и предметы первой необходимости десяткам семей. Кроме того, АДРА направила несколько тонн гуманитарной помощи из Пуэрто-Рико для предоставления экстренного жилья пострадавшим и поддержки проекта восстановления архипелага.

Источник: adventisty.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.