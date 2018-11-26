Адвентист назначен председателем Верховного суда Папуа-Новой Гвинеи

13 ноября Гиббс Салика, член Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, был назначен председателем Верховного суда Папуа-Новой Гвинеи на 10-летний срок.

«Судья Салика служил судьей Национального и Верховного судов дольше всех и будет сильным и независимым председателем Верховного суда Папуа-Новой Гвинеи, — сказал премьер-министр страны Питер О’Нил. — Я поздравляю судью Салику с его назначением, и я уверен, что он обеспечит надлежащее руководство, необходимое главному судье».

Руководители адвентистской церкви Папуа-Новой Гвинеи также присоединились к поздравлениям председателя Верховного суда. «Судья Салика — один из тех пресвитеров, кто дольше всех служит в нашей церкви, вот уже много лет он является активным членом церкви, — сказал секретарь Центральной конференции адвентистской церкви Папуа-Новой Гвинеи Рекс Кой. — Мы славим Бога за его служение, представляющее его как адвентиста, несущего наибольшую ответственность в [судебной] системе нашей страны».

«От имени наших сотрудников и членов церкви я хотел бы поздравить председателя Верховного суда Гиббса Салику с его новым назначением, — сказал президент Унионной Миссии Папуа-Новой Гвинеи Кепси Элодо. — Мы гордимся его достижением и верим, что Бог назначил его на этот пост. Мы призываем Гиббса Салику позволить Святому Духу всегда вести, направлять и побуждать его быть верным его делу и справедливым в принятии решений в служении Богу и людям. Мы желаем ему Божьих благословений во всех его начинаниях и молимся о нем».

Гиббс Салика с 1989 года был судьей Национального и Верховного суда более двух сроков подряд.

Марица Брант, Adventist Record

Источник: esd.adventist.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2018 г.