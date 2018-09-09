Самому известному приложению по изучению Библии — YouVersion исполнилось 10 лет

Приложение «Библия» было официально представлено в 2008 году, когда оно дебютировало в AppStore компании Apple как одно из первых приложении?, доступных для iPhone.

YouVersion — мобильное приложение для изучения Библии доступно для Android, iOS, Windows Phone и еще 6 операционных систем, сообщает CNL.

Приложение содержит 1492 версии Библий на 1074 языках, аудиобиблии для популярных версий, более 800 планов чтения Библии, возможность делать заметки, мотиваторы и много других функций.

Приложение установлено больше чем на 330 миллионов устройств в мире.

В ноябре 2013 года было представлено приложение «Библия для детей», которое уже доступно более чем на 30 языках. За первую неделю после выхода приложения его установили на миллион устройств.

Комментарий редакции: В широком распространении Слова Божьего по всему миру мы видим исполнение слов Иисуса Христа: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Матфея 24:14).

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.