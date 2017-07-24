Адвентистская система здравоохранения отмечена в ежегодном исследовании Most Wired Health System® 2017 года

Исследование обращает внимание на использование и внедрение информационных технологий среди больниц по всей стране.

Основываясь на результатах опроса HealthCare Most Wired, опубликованного на Форуме здоровья Американской больничной ассоциации (AHA), адвентистская система здравоохранения (AHS) была названа лучшей системой здравоохранения 2017 года. В этом году отмечается, что AHS получает награду пятый раз подряд.

«Называться Most Wired — это честь для нас, и мы счастливы, что у нас есть талантливые и преданные ИТ-специалисты и организационное лидерство, которое стремится внедрять инновационные ИТ-решения», — сказал Брент Снайдер, главный информационный директор Adventist Health System. «Мы стремимся использовать технологии и инновации таким образом, чтобы повысить уровень обслуживания и опыт пациентов, и это признание является отражением этих усилий».

Исследование HealthCare’s Most Wired, проводимое между 15 января и 15 марта 2017 года, публикуется ежегодно в Hospitals & Health Networks. Почти 700 участников опроса представляли более 2000 больниц Соединенных Штатов. В нем исследуется, как организации используют информационные технологии (ИТ) для повышения эффективности медико-санитарной помощи в области инфраструктуры, управления бизнесом и администрирования, качества и безопасности и клинической интеграции.

Согласно опросу, большинство отмеченных больниц используют смартфоны, телемедицину (общее название для любых вариантов оказания помощи удалённо — от обсуждения случая профессионалами по телефону до хирургии с помощью робота, управляемого с другого континента — прим.пер.) и удаленный мониторинг, чтобы создать больше возможностей для пациентов получать доступ к услугам здравоохранения и получать информацию о здоровье. Они также изменяют предоставление услуг по уходу за больными благодаря знаниям, полученным из данных и аналитики, и вкладывают средства в аналитику для поддержки новых моделей доставки и эффективного принятия решений.

«Most Wired больницы используют каждую доступную технологию, чтобы создать больше способов охватить своих пациентов и обеспечить доступ к медицинской помощи», — сказал президент и исполнительный директор AHA Рик Поллак. «Они изменяют доставку помощи, инвестируют в новые модели, чтобы улучшить качество, обеспечить доступ и контролировать расходы».

Марио РОБЕРТС

По материалам сайта Adventist Health System

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2017 г.