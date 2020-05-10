В Африке начат перевод Библии на два племенных языка, не имеющих письменности

В племени мулги на сегодня насчитывается порядка 5 – 7 тысяч, а в племени гулаиро 10 – 11 тысяч человек.

Подготовительные исследования ведутся Доротеей Рейтер и Марией Густафссон, опытными лингвистами, специалистами по языкам народов Африки. Они пытаются заложить основу для письменности, просвещения и обучения этих племён грамоте. Доротея занимается гулаирским языком, а Мария языком мулгони.

Директор команды переводчиков в Чаде говорит: «Конечно, мы счастливы, что несём Благую Весть от Иисуса на родных языках, но при этом и сами языки ждёт рассвет благодаря глубокому изучению, созданию письменности и преподаванию. Мы провели собрания активистов племён в столице Нджамене, поведали о нашей работе и узнали об их стремлениях и надеждах. Черновики алфавита, представленные на встрече, вызвали самую радостную реакцию».

Дети племён сталкиваются с огромными трудностями в школах, где уроки ведутся на французском языке. Одни из них с трудом учатся год-другой, остальные быстро бросают учёбу или не идут в школу вообще, а потому большинство членов племён безграмотны.

Доротея Рейтер уверена, что обучение и чтение на родном языке поможет повысить общий уровень культуры и образованности в племенах. «Наша работа принесёт пользу общинам в целом, а не только христианам, которые всё ещё находятся в меньшинстве, — говорит переводчица. — Наш опыт записывания устного языка… поможет накопить и сохранить знания об истории племён, их традициях и культуре. Дети, обучившиеся писать и читать на родном языке, смогут затем легче освоить и французский язык в школе».

Доротея надеется на Бога и Его помощь: «Это новая, захватывающая и интересная работа — общаешься прямо с этими людьми, делая то, что никто до тебя никогда не делал. Приходится решать множество проблем и находить ответы. Я точно понимаю, что без помощи и мудрости Господней такая работа не под силу мне одной, и я взываю к Нему о помощи».

Источник: Cедмица.RU

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.