Адвентистские встречи в Пакистане собрали более 2000 человек

Впервые за долгие годы церковь начала здесь масштабную евангелизационную инициативу.

За прошедший год руководители и члены адвентистской церкви организовали широкомасштабные, долговременные евангельские программы в Пакистане. Они завершились 3-дневной евангелизационной серией, которая проходила с 26 по 28 октября. Мероприятие знаменует собой изменения в этой мусульманской стране. Раньше члены адвентистской церкви в Пакистане могли свидетельствовать очень осторожно, ограниченно.

Мероприятие, проведенное в Пакистанской Адвентистской Семинарии и Колледже (PASC), расположенной в 60 километрах к западу от столицы — Лахора, является крупнейшим в своем роде за последние годы и привело к замечательным результатам.

Количество слушателей возрастало, пока не достигло примерно 2000 человек. «Мы ожидали от 800 до 1000 посетителей для участия в этих встречах. Более 1000 человек в Корее молились за успех этих встреч», — сказал директор отдела коммуникации Пакистанского Униона Иффихар Сароя. Он говорит, что они увидели ответ на свои молитвы, поскольку все больше людей продолжали заполнять место встречи.

Организаторы и волонтеры поспешили найти дополнительные места для размещения неожиданно большого количества людей. Сфокусировавшись на вести трех ангелов, записанных в Откровении 14:6-12, президент Pakistan Union Section (PKU) Майкл Дитта призвал слушателей «смотреть, молиться и оставаться верными в это последние время».

В последний день программы были крещены 156 человек. «Было ощущение молитвенного единства, — сказал Сароя.

Тереза ​​Костелло

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.