В Израиле найден библейский город времён царя Давида

Исследователи утверждают, что нашли город, древностью 3200 лет, который многие считают прибежищем библейского царя Давида. Место находки расположено в центральной части Израиля и считается остатками филистимского города Циклаг (Секелаг).

Филистимляне были древним народом, жившим на Ближнем Востоке с 12 в. до н.э. до 604 г. до н.э., после чего они были изгнаны. Они известны тем, что конфликтовали с библейским народом Израиля. Наиболее известным филистимлянином был Голиаф, которого убил царь Давид ещё в юном возрасте.

Многие археологи ранее заявляли, что нашли Циклаг, однако нынешние раскопки на месте под названием Хирбет Аль-Раи, стартовавшие в 2015 г., содержат больше доказательств.

Считается, что Циклаг был сожжён, когда царь Давид пошёл войной на филистимлян, поэтому сожжённые артефакты, найденные на этом месте, вполне соответствуют исторической правде. Было найдено множество сосудов для хранения масла и вина среднего и большого размера.

Исследователи на 90% уверены, что эта находка является библейским Циклагом; для того чтобы официально подтвердить это, нужно провести дальнейшие раскопки и исследования.

Что известно о Циклаге?

Циклаг был древним городом, который библейскому царю Давиду отдал филистимский царь Ахиш (Анхус).

Давид бежал в этот город, чтобы скрыться от гнева царя Саула.

В отсутствие Давида и его воинов амаликитяне сожгли город, а женщин и детей сделали своими пленниками. Давид преследовал их, разбил их войско и возвратил пленных. Здесь Давид получил известие о смерти Саула.

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.