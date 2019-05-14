Адвентистская церковь кормит сотни венесуэльских мигрантов в Колумбии

Идея кормить группу венесуэльских мигрантов в Колумбии воплотилась в постоянно действующий проект, который мобилизовал адвентистов седьмого дня и помог накормить более 18 000 человек.

В течение нескольких месяцев после закрытия границы всё больше венесуэльских семей направлялись в Колумбию. «Люди шли в церковь, чтобы попросить что-нибудь поесть, — рассказывает Агудело. — Поэтому, когда мы собрались, наш церковный совет первоначально проголосовал за выделение некоторых средств для того, чтобы в тот первый день обеспечить горячей едой группу из 30 человек в нашей столовой».

Столовая PAN открылась в августе 2017 года. Со временем руководители осознали, что потребуется больше еды. После обращения к прихожанам церкви на субботнем богослужении, было собрано достаточно пожертвований на питание, которое готовили по вторникам в течение следующих двух месяцев. В настоящее время горячее питание предоставляется каждую среду, за исключением нескольких недель, когда гостей кормят в течение трёх или четырёх дней.

С помощью средств, поступивших из местного координационного офиса Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в Кукуте, а также из национального офиса АДРА Колумбии, базирующегося в Боготе, проект начал осуществляться с помощью волонтёров — посвящённых членов церкви. Каждый раз волонтёры готовят пищу, убирают и готовятся к приёму 200 человек.

«Около 50 процентов венесуэльцев, которых мы видим каждую неделю, пересекают границу, чтобы продать свои товары здесь, в Колумбии, а затем вернуться домой на следующий день, — пояснил пастор Агудело. — Остальные эмигрируют сюда или отправляются пешком в другие города. Для нас имело смысл включить АДРА в наш местный церковный проект, потому что АДРА — известная многим организация, и они предоставили средства для продолжения этих обедов».

Хулиан Агудело также добавил, что в некоторые дни служители кормят до 350 человек, но каждый раз оказывается, что еды хватает всем. «Мы стараемся включать в рацион углеводы, белки и овощи, чтобы люди получали полноценное питание. На каждой встрече мы вместе молимся перед едой, и конечно, если посетители просят нас о специальной молитве, мы молимся за них отдельно».

Чтобы поддерживать порядок, людям предоставляется 20 билетов, которые они могут использовать в любое время, когда получают еду в столовой PAN, а затем, когда они их израсходуют, есть возможность получить новые билеты.

По словам Агудело, церковь уже включила финансирование проекта в свой бюджет. Каждую неделю около 12 волонтёров помогают людям питаться во дворе за церковью. Радует тот факт, что этот проект привлёк многих членов церкви к миссии служения другим. «Я вижу, что наши сёстры в церкви с радостью служат людям. Они говорят, что чувствуют себя счастливыми и довольными, помогая каждую неделю нуждающимся» — говорит пастор Агудело.

Габриэль Вильярреал, директор АДРА Колумбии, посетивший столовую PAN, приветствовал посвящённость волонтёров. «Это прекрасный пример того, как проект рождается из рук членов церкви и помогает заполнить пустоту, поскольку всё больше и больше мигрантов ищут лучший путь для своих семей», — сказал Вильярреал. АДРА Колумбии реализует несколько проектов в интересах венесуэльских мигрантов в ряде городов Колумбии.

Благодаря влиянию этого благотворительного проекта более 30 мигрантов присоединились к церкви. «Этот проект был направлен исключительно на удовлетворение насущных потребностей, — сказал Агудело. — Но многие посетители просят нас молиться о них, спрашивают о церковных богослужениях, и приходят. Поэтому мы организовали евангелизационную кампанию, и теперь у нас есть новые члены церкви, а мы продолжаем помогать им становиться учениками Иисуса».

Либна Стивенс, новости Интерамериканского дивизиона

Источник: esd.adventist.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2019 г.