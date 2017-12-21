Аквафаба – праздник для вегетарианцев

Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей.

Аристотель

Приближаются новогодние праздники, а с ними и традиционные обильные застолья. Как же хочется в эти дни избежать переедания, чтобы каникулы не отозвались лишними килограммами и повышенным холестерином! Кроме того, некоторые верующие в эти дни соблюдают Рождественский пост и отказываются от мяса, молока и яиц. Предлагаем вам несколько рецептов с уникальным, простым и доступным растительным продуктом, который полноценно заменит яйца в вашем праздничном меню. Итак, знакомьтесь: аквафаба. Чтобы приготовить аквафабу, нужно просто сварить горох нут в воде и слить отвар. Нут пойдёт на приготовление вкуснейшего хумуса или котлет, а из отвара, богатого белком, приготовим лёгкие диетические лакомства.

Мороженое

Состав: 250 мл аквафабы, 1/3 чайной ложки лимонной кислоты, 6 столовых ложек сахарной пудры, 3 столовые ложки фруктового или ягодного пюре.

Кладём кислоту в аквафабу и взбиваем миксером, пока пена не станет держать пики. Вы удивитесь, но эта смесь взбивается не хуже яичного белка. Продолжаем взбивать, постепенно добавляя сахарную пудру и фруктовое пюре. Раскладываем по формочкам и замораживаем. Получается нежнейшее лёгкое мороженое.

Постный майонез

Состав: 1 столовая ложка лимонного сока, 1/2 чайной ложки горчичного порошка, 1/2 чайной ложки соли, 3 столовые ложки аквафабы,3/4 – 1 стакан подсолнечного масла.

Смешиваем лимонный сок, горчичный порошок, соль и аквафабу погружным блендером. Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем масло (порциями по четверти стакана). Как только смесь загустеет, перестаньте добавлять масло и поставьте майонез в холодильник.

Торт «Птичье молоко»

Состав: 80 г воды, 2 чайные ложки агар-агара, 250 г сахара, 125 г аквафабы, 1 пакетик ванилина, лимонная кислота на кончике ножа.

Агар-агар замачиваем в воде на 20 минут. Аквафабу взбиваем миксером с лимонной кислотой до получения густой пены. Добавляем половину сахара и снова взбиваем.

Смешиваем воду с агар-агаром и сахаром (вместо воды можно взять сок или компот), доводим до кипения и варим, часто помешивая, 10 минут. Не прекращая взбивать аквафабу, быстро, но плавно вливаем струйкой горячий сироп с агар-агаром.

Сразу же выкладываем массу в форму (лучше со съёмным бортиком), разравниваем и ставим в холодильник. Торопитесь, масса очень быстро застывает. Когда поверхность схватится, можно украсить торт фруктами, тёртым орехом, кокосовой стружкой или глазурью. Дайте волю своей фантазии и порадуйте гостей!

Приятного аппетита!

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (248) декабрь 2017 г.