Заготовки из помидоров и перца

Несложные рецепты с заботой о здоровье.

Перец в томатном пюре (лечо)

Ингредиенты:

Помидоры — 2 кг

Перец сладкий — 2 кг

Чеснок — 4 – 5 зубчиков

Cахар — 0,5 – 1 стакан

Cоль — 2 ст. ложки

Приготовление:

Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить соль и сахар. Довести до кипения. Затем добавить порезанный дольками перец. Варить 20 минут.

Добавить 4 зубчика чеснока (измельчить), варить 10 минут.

Сразу разложить по стерильным банкам и закатать. Укутать в одеяло на 24 часа.

Лечо хорошо хранится. Очень вкусное!

По материалам Telegram-канала «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!»