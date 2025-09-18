Заготовки из помидоров и перца

Несложные рецепты с заботой о здоровье.
Перец в томатном пюре (лечо)
Ингредиенты:
- Помидоры — 2 кг
- Перец сладкий — 2 кг
- Чеснок — 4 – 5 зубчиков
- Cахар — 0,5 – 1 стакан
- Cоль — 2 ст. ложки
Приготовление:
Помидоры пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить соль и сахар. Довести до кипения. Затем добавить порезанный дольками перец. Варить 20 минут.
Добавить 4 зубчика чеснока (измельчить), варить 10 минут.
Сразу разложить по стерильным банкам и закатать. Укутать в одеяло на 24 часа.
Лечо хорошо хранится. Очень вкусное!
По материалам Telegram-канала «ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!»