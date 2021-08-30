Анечка, нам не хватает тебя!

Я ненавижу 4 апреля 2017 года. В этот день не стало нашей доченьки, нашей Анечки.

Мозг постоянно прокручивает события того дня. Как услышала в телефоне срывающийся голос Жени: «Юлечка, ты только держись. Наша Анечка разбилась». Как мчалась домой. Как всю дорогу думала, что это неправда, что это жуткий сон. Как увидела на земле тело своей девочки, которая ждала, что я скоро приеду, и опёрлась на москитную сетку, вылетев вместе с ней с седьмого этажа, так и не дождавшись меня… Как не пускали обнять её и прижать к себе, потому что должны были приехать полиция, органы опеки и прочие службы. Как трясло над телом от слёз, холода, хотя на улице было тепло, от ужаса, боли, от того непоправимого, с которым пришлось столкнуться. Морг, проверки на алкоголь в крови. Допросы, щемящая тоска и пустота… Звонки, а не спам ли (для многих случившееся было шоком, как и для нас). Подготовка к похоронам, бессонные ночи, боль сердца и нескончаемая поддержка близких, друзей и незнакомых людей.

Терять детей невыносимо, сложно описать тоску от того, что нет твоей любимой доченьки, не можешь обнять её, сказать, как любишь, увидеть, как она растёт, развивается, формируется. Конечно, у меня есть замечательный сынок и ещё доченька, которую Господь подарил после гибели Анечки, а летом ещё будет малыш, но мама любит каждого ребёнка по-особенному. А того, кого нет рядом, наверно, ещё сильнее.

Берегите своих близких, особенно детей: они даются нам на время, и мы никогда не знаем, когда это время закончится.

Из записей:

5 апреля, 1.11

Хорошо, что Женя дома был, дети не одни. У Анечки нет ни крови, ни видимых переломов, даже крика не было, как говорили очевидцы. Она мгновенно умерла. Сейчас столько людей звонит, пишет, поддерживает, молится. Я знаю, что мы не одни. И у меня нет вопросов или ропота к Богу, а просто благодарность за то, что наша девочка была с нами, согревала меня, дарила подарки, обнимала крепко и каждый день много раз говорила «люблю!» Спасибо, дорогие: столько любви, переживаний, поддержки мы получаем от вас в эти дни! Столько людей молится о нас, средствами помогают даже те, кого мы не знаем. Мы сегодня решали организационные вопросы с похоронами. Это будет самый тяжёлый момент для всех нас, но его нужно пережить с Божьей помощью. В морге с нас ничего не взяли, гроб дешевле, место дешевле, все входят в положение и хотят помочь нам. Спасибо большое нашему служителю и всем верующим, кто проживает это горе с нами, кто-то возит по всем инстанциям, кто-то пришёл поесть приготовить, кто-то пришёл помолиться. Спасибо, Господи, за всестороннюю поддержку и волну добра и участия к нам.

5 апреля, 21.26

Новости на данный момент. Огромное количество звонков от верующих из разных городов, география охвата просто огромная. Соседи собираются, просто незнакомые люди. На место падения Анютки приносят цветы и игрушки. Ещё позвонили из администрации и сказали, что готовы предоставить автобус на похороны. Бог открывает такие двери, о которых даже подумать не могли. Стольких людей объединило наше горе. Столько людей хотят помочь, столько людей реально помогают.

6 апреля

Сегодня на похоронах попросила спеть псалом «Взоры поднимаем к небесам», и когда его пели, я реально представила, как Бог возвращает нам нашу доченьку в день, когда снова придёт. Был момент, когда я отошла от толпы, встала на колени и просто смотрела в небо с надеждой, без слёз и истерик. Подошёл Женя и тоже встал на колени рядом со мной, потом наши друзья, и все так стояли на коленях и в объятиях. Это такая поддержка, Бог нас Сам обнимал. Было много людей рыдающих и сокрушённых, но я подходила к ним, обнимала, и поток слёз иссушался и человек успокаивался. Господи, спасибо за такую поддержку и силы, чтобы в момент трагедии можно было поддержать других.

7 апреля

С утра было грустно, родные Жени уехали ночью, друзья наши уехали рано утром, и остались только наши мамы и мы. Мы с Женей отправились в администрацию, и там нас спрашивали, откуда в нас столько сил. Мы говорили, что это Господь, Он укрепляет, обнимает нас, даёт надежду, мы Его любим, и Он любит нас даже в этой скорби и печали. И мы увидели чиновника с человеческим лицом, который проникся нашей бедой, нашей верой, и всем сердцем этот удивительный человек нам хочет помочь и помогает.

Было ещё много звонков и сообщений, людей, которых мы встречали или с которыми разговаривали, Бог через нас обнимал их, утешал, ободрял. Слава Богу! Я даже не знаю, откуда столько в нас и во мне сил, чтобы не только самим не впасть в отчаяние, но и поддерживать других, но это всё делает Господь. Он нас проносит в Своих любящих руках через эту беду, склеивает наше разбитое сердце Своей любовью и делает это так, что каждый осколок сверкает особым светом надежды для тех людей, которые соприкасаются с нами в эти дни.

26 июня

Анечка, нам не хватает тебя каждую минуту! Когда что-то ломается, что-то теряется, с кем-то ссоримся, переживаем финансовые трудности, это всё временно. Всё можно исправить, пока мы живы: помириться, починить, купить, выйти из сложных ситуаций с помощью Божьей. А вот когда нет родного человека, ты не можешь обнять его, не можешь прижать его, не можешь сказать, как ты любишь его, как он тебе дорог… Этого не изменить, это ранит в самое сердце, и рана эта постоянно кровоточит. И только Бог может заполнить пустоту, только Бог может утешить, только Он, терявший Своего Сына на Голгофе, может понять, что творится у меня внутри, и не только понять, но и вывести из этого состояния. Прошу вас, дорогие, цените своих родных. Дорожите совместными встречами, дорожите отношениями, проводите с ними больше времени, прощайте, пишите им, навещайте, звоните, любите. Благодарите Бога за них и за то, что можете с ними общаться. Уж лучше лишний раз сказать им, как сильно вы их любите, чем не сказать и потом жалеть всю жизнь, если вдруг их не станет.

9 сентября

В нашей жизни иногда происходят какие-то непонятные ситуации, приносящие боль, разочарование, потерю близких, потерю ориентиров. Но в такое время Бог особенно близок к нам, и мы припадаем к Нему, потому что уже ничего не остаётся и идти уже больше некуда и не к кому.

Именно через страдания и потери мы можем увидеть, как Бог борется за нас, как любит нас. Он никогда не трудится над бесполезным материалом, значит, мы очень нужны Ему, Он меняет наш характер и даёт возможность переключиться с проблемы, которая душит, на Него и снова обрести надежду и уверенность в том, что эту борьбу ты проходишь не один.

Бог мой сильнее всех стрел лукавого! Всё самое болезненное, тошнотворное и гадкое, что делает с нами и нашими семьями сатана, Бог обратит во благо, не оставив нас ни на миг. Мы не можем понять, почему так случилось, почему погибают наши дети. Нам их безумно не хватает, но только Господь может заполнить пустоту и убрать боль.

Нашим трудностям и критическим ситуациям рано или поздно приходит конец. Господь не даёт больше, чем мы можем вынести. Бог благ всегда. Он не делает ничего, что могло бы нам навредить. Бог настолько мудр, что никогда не ошибается, и настолько любящий, что никогда не допустит того, что нас окончательно сломает. «Любящим Бога… всё содействует ко благу» (Библия, Послание римлянам 8:28).

Нам нужно научиться радоваться и быть благодарными за каждый день, за каждую ситуацию. Ведь даже в самый пасмурный день за тучами всегда есть солнце, даже в самых болезненных моментах можно постараться найти что-то хорошее, что пойдёт нам во благо.

Юлия Мартынова

Прим. ред.: На момент публикации Юлия родила чудесную девочку.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.