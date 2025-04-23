Четыре потрясения моей жизни

Потрясение 1

Чудо рождения

Моя жизнь — это настоящий подарок от Бога. В 1952 году моей маме было 36 лет, она работала медиком в Боткинской больнице — одной из ведущих в Советском Союзе. 13 лет у мамы не было детей. Она прошла обследование у лучших профессоров, и ей сказали, что с её диагнозом больше забеременеть не получится: «Один ребёнок у вас есть, ему и радуйтесь». Мама смирилась с тем, что родить больше не сможет.

Неожиданно мама заболела энцефалитом. А у неё лекарственная аллергия очень сильная, стандартное лечение не подходило. Тогда кто-то подсказал ей ничего не есть кроме яблок, и она 53 дня ела одни яблоки. Энцефалит отступил. А маму вдруг потянуло на кислое. Она шутила: «Если бы не мой диагноз, я решила бы, что беременна». Только когда я зашевелилась, мама поняла, что смогла зачать, несмотря на вердикт врачей.

Однажды, когда в нашем доме были гости, так получилось, что кто-то забрал стул, и мама упала на пол, считая, что садится на стул. Удар был сильный, я опустилась вниз, чудом не родилась. Срок был ещё слишком маленький для родов. По милости Божьей мама доносила беременность, и я появилась на свет. Кстати, я очень люблю яблоки.

Потрясение 2

Чудо Божие по признанию врача

В возрасте 13 лет я бегала по спортивной площадке возле школы, и меня толкнула догонявшая меня девочка. Я и так бежала достаточно быстро, а удар придал мне ускорение, и я на полном ходу врезалась головой в бетонный столб. Потеряла сознание. Никто из учителей не вышел. А на дворе февраль был, мороз. Не знаю, сколько я там пролежала. Потом дети как-то привели меня в чувство и платочками убрали кровь. Учительница отправила меня домой, и я пешком прошла 3 км до нашего дома. Мама с папой были в отъезде, за мной и моей шестилетней племянницей присматривала молоденькая девушка.

Ещё 3 дня я ходила с разбитой головой в школу, а потом у меня поднялась температура до 40°С. Девушка вызвала врача. Врач решила, что дело не в травмированной голове, а в простуде (я вполне могла простыть, когда лежала без сознания), и выписала мне лекарство. Я жаловалась на сильную головную боль, но всё списали на простуду и лечили меня от неё. Через две недели температура опять поднялась до 40°С. Я вся опухла, стала терять сознание, но просила не сообщать маме, чтобы не тревожить её, — у неё был порок сердца. Но телеграмму маме всё же дали, и она срочно приехала.

Когда мама меня увидела, то упала в обморок, потому что поняла, что у меня началось заражение крови. Она вызвала «скорую», но ей сказали, что бензина нет. Велели самим нести ребёнка в больницу. А как меня, тринадцатилетнюю и опухшую, нести?! Мама опустилась на колени и стала молиться, прося у Бога мудрости. Что именно делала мама, я не помню, потому что приходила в сознание и тут же его теряла. Мама меня чем-то поила и проводила какие-то манипуляции. Помню, что на месте, где был расшиблен лоб, образовался огромный нарыв. Мама тогда пригласила верующую женщину (тоже медика), и вместе они каким-то образом этот нарыв вскрыли. Оттуда достаточно долго вытекала чёрная кровь, гной… Потом потихонечку рана очистилась. Прошло около месяца. Всё это время я не ходила в школу. Нужна была справка, и мама повела меня к врачу.

Этот визит я помню очень хорошо, потому что он сыграл особенную роль в моём восприятии Бога. Я родилась в христианской семье, а в школе говорили, что папа меня специально дурачит (и много чего ещё говорили). Поэтому я не была уверена, что Бог — мой любящий Создатель и Отец.

Итак, я сдала анализы — результаты были просто жуткие. И это спустя месяц после кризиса, когда нарыв уже очистился! Оказалось, что у меня был открытый перелом лобной кости и общее заражение крови. Анализы до сих пор показывали, что кровь в ужасном состоянии. А ведь прошло несколько недель с момента падения. Я уже могла ходить и неплохо себя чувствовала. Какая же была кровь на пике?!

Врач почему-то посадил меня на стул посередине кабинета. В то время врачам нельзя было говорить о Боге и тем более верить, что Он есть. Если узнавали, что врачи или учителя говорили о Боге, их увольняли… Итак, я сижу на стуле, врач бегает вокруг меня и повторяет: «Это вообще какое-то чудо Божье! Как такое может быть?! Это против всех законов медицины! Каким образом эта заражённая кровь вышла через перелом, вместо того чтобы пойти в мозг? Это же невероятно!» Он много говорил про круги кровообращения, не переставал удивляться и всплёскивать руками. Даже в атеистическую эпоху врач признал, что моё исцеление — настоящее чудо, произошедшее вопреки физиологии. Это было моё второе рождение, и этот случай заставил меня задуматься о Божьем вмешательстве.

Потрясение 3

Ещё раз подаренная жизнь

Моя мама родилась, выросла и вышла замуж в Бухаресте, но во время перестройки не имела возможности попасть в родной город. Разрешение ей дали, только когда у неё умер брат. Так как у мамы был довольно тяжёлый порок сердца, мне разрешили сопровождать её на похороны. В Румынии мы могли находиться всего 8 дней. Время пребывания там заканчивалось, ночью мы должны были сесть на поезд, и вдруг у меня поднялась температура. Пришлось вызвать врача, чтобы мы могли вернуть билеты и продлить визу. Врач сделал мне какой-то укол, после которого температура спала, и выписал таблетки.

Родственники и друзья радовались, что нам продлят визу. Но буквально через 2 часа у меня поднялась температура 40 – 41°C, которую не получалось сбить на протяжении 8 дней. Я не могла не только есть, но даже пить. Ничего не помогало. Мама понимала, что я умираю. Мне было 19 лет. Периоды, когда я приходила в сознание, случались всё реже и становились всё короче. Когда я открывала глаза, всё время видела у своей постели молящегося человека. Оказалось, что молодые люди из церкви, сменяя один другого, постоянно молились обо мне в течение суток.

Через 24 часа я покрылась коревыми пятнами. Снова вызвали врача, чтобы можно было продлить визу. Увидев меня, врач был потрясён. Он сказал: «Слушайте, это просто непонятно, каким образом корь вышла наружу. Как девушка вообще не умерла?» Он обследовал меня и посмотрел на сделанные предыдущим врачом назначения. Оказалось, что первый врач сделал мне укол, который загнал корь внутрь, и ею были поражены все органы. У меня пропал голос. Мне было тяжело дышать. Нарывы были и снаружи. Врач сказал маме: «Представьте себе, что вашей дочери не 19. Сейчас она — новорождённая, поэтому, если вы что-то сделаете не так или накормите её обычной едой, органы не выдержат. Представьте себе, что она шестимесячный ребёнок».

Первый врач выписал много лекарств. Мама всё купила, но мне не давала. Она меня лечила естественными средствами. Второй врач, увидев перечень выписанных лекарств, спросил: «Скажите честно, вы давали то, что было назначено первым врачом?» Мама не знала, что сказать, потому что боялась, что, если врач узнает, что назначения не выполнены, он может отказать в справке для визы. Но потом решила говорить только правду: «Что-то не позволило мне дать дочери эти лекарства». Врач ответил: «Это ваше счастье. Если бы вы дали хотя бы несколько выписанных таблеток, девушка бы не выжила».

Я снова училась жить. Ела с ложечки, училась сначала сидеть, потом ходить… Господь ещё раз подарил мне жизнь.

Потрясение 4

Полная парализация

Меня пригласили в Ростов-на-Дону на встречу руководителей женского служения. Мы сидели за столом, и вдруг неожиданно у меня голова упала прямо на стакан с водой. Когда я пришла в себя, меня несли на диван. Я хотела что-то сказать и поняла, что не могу говорить. И пошевелиться не могу. Оказывается, это был инсульт с полной парализацией, потерей речи. Слава Богу, что это случилось не в поезде и не на вокзале.

Мне вызвали «скорую помощь». Господь по Своей милости послал хорошего врача. Она, узнав, что я из Краснодара, сказала, что есть только 6 часов на то, чтобы оказать помощь, а так как я иногородняя, уйдёт много времени на оформление всей документации. Упустить время — значит упустить возможности и остаться парализованной. Врач оказала первую помощь и посоветовала хорошего врача-невролога, которая смогла быстро приехать, осмотреть, сделать назначения. Моя дорогая и любимая подруга Нелли Ильинична Кропинова, жившая поблизости, взяла меня к себе домой и выхаживала. Да воздаст Господь по Своей милости во много раз больше! Медсестра приходила каждый день и делала необходимые капельницы. Ко мне вернулась речь, я стала двигаться… С тех пор прошло 10 лет, я трудоспособна и стараюсь чем только могу помочь всем, кто ко мне обращается.

Не устаю благодарить Бога за Его милость и заботу!

Людмила Верлан