Ангел с авоськой, или очень добрая бабушка

Притча для юных любителей интернета и гаджетов, а также для их родителей и бабушек.

История эта про мальчика Стасика и про его ангела-хранителя Светозара.

Мама с детства водила Стасика в церковь, где ему рассказывали библейские истории и научили молиться. Он очень подружился с Богом. Просыпаясь утром, он первым делом говорил: «Доброе утро, Иисус! Спасибо Тебе за новый день!» Когда собирался в школу, молился: «Господи, пойдём со мной в школу, чтобы я сегодня ни с кем не подрался». А перед сном Стасик рассказывал Богу обо всём: и о бабушке, у которой больные ноги, и о Ваське — задире из соседнего подъезда, и о соседке по парте с красивыми глазами. За всех молился мальчик, и его молитвы превращались в светящиеся звёздочки-огоньки, отчего на душе у Стасика становилось светло и радостно.

Его ангела-хранителя звали Светозар. Он всегда находился рядом, складывал звёздочки-молитвы к себе в авоську и тоже радовался. Ему так приятно было охранять этого Стасика! Знаете ли, не всем ангелам так везёт.

Когда Стасик засыпал, Светозар с полной авоськой светящихся звёздочек-молитв нёсся ввысь и представал перед Богом.

Один раз у ангела была полная авоська, молитвы так сияли, что какая-то девочка заметила их на небе и закричала: «Смотрите! Смотрите! Звезда летит!» А папа сказал ей: «Это просто самолёт».

Бог всегда спрашивал Светозара: «Как там Мой дружок Стасик?» И Светозар, улыбаясь, доставал из авоськи молитвы. Ангелы, стоящие вокруг престола, начинали петь от радости. Сердце Бога-Отца радовалось. Он шёл в Свою сокровищницу и наполнял авоську Светозара разными благословениями для Стасика. А звёздочки-молитвы Он клал на жертвенник и долго-долго ими любовался, думая о Своём маленьком дружке с планеты Земля. Светозар же летел обратно с авоськой благословений. Ему нравилось это служение. Уж такой хороший и правильный мальчик ему достался!

Наступил день рождения Стасика. Бабушка, которая души в нём не чаяла, подарила внуку телефон. «Вот это подарок! — ликовал Стасик. — А сколько в нём разных функций! И даже интернет есть!»

Поначалу Стасик смотрел картинки и искал истории про Бога. Вскоре у него появилось много друзей, а ведь каждому надо ответить. Только хотел Стасик помолиться, а телефон «дрынь, дрынь»… Кто-то сообщение прислал. Ой, какая смешная картиночка: надо друзьям отправить. Вечером, ложась спать, Стасик думал: «Надо телефончик на зарядку поставить, а то как завтра без телефона-то?» А утром мальчик вставал и мечтал: «Сегодня ребята мне новую игру закачают»…

И стал интернет пожирать время Стасика. А молитв-звёздочек становилось всё меньше и меньше. Да и мелкие они какие-то стали. На душе у мальчика стало темно и неуютно.

Как-то раз Светозар полетел к Богу с пустой авоськой.

— Ну как там Мой дружочек, Стасик? — спросил Бог.

Светозар опустил глаза и со слезами сказал:

— У него нет больше для Тебя времени. Он променял Тебя, Отец, на интернет…

Дорогие друзья, пусть у вас всегда будет время для Бога, чтобы вашему ангелу-хранителю не пришлось летать к Богу с пустой авоськой.

Ирина Кандыба

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.