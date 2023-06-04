Аниме, или совсем не детские мультики

Что за мультфильмы смотрят подростки (и не только) по ночам? Поверьте: не «Лунтика». Что за герои у них на аватарках? Отнюдь не Винни-Пух.

С детства у меня была страсть к просмотру мультфильмов. Будучи болезненным ребёнком, я много времени проводил дома и стал зависим от телевизора, особенно от мультфильмов.

Вероятно, в этом был корень той беды, в которую я вляпался, уже будучи взрослым дядей с седой головой. Как-то в 2018 году в непростое для меня время (непростое в плане финансовых затруднений, неудовлетворённости работой, непонимания дальнейших перспектив для моей семьи… в общем, был кризис среднего возраста) я листал что-то на смартфоне. Правильно говорил один хороший человек: «Сегодня телевизор у каждого в кармане, и там 1000 каналов и 1000 возможностей для выбора… Вопрос, какого выбора — к добру или ко злу». Так вот, я нечаянно наткнулся на рекламу мультсериала, был заинтригован и решил непременно его посмотреть. И это было аниме.

Ещё 30 лет назад, когда я впервые столкнулся с японской анимацией, меня интуитивно (а где-то и осознанно) шокировала тема смерти: никогда прежде в мультфильмах она не транслировалась так обыденно, жёстко, навязчиво и в таких объёмах.

Тема эротики и сексуальности. Я никак не мог понять, почему герои японских мультиков периодически предстают обнажёнными, почти обнажёнными или одетыми так, чтобы максимально подчёркивалась фигура. Это демонстрировалось по сценарию во время магических ритуалов, перевоплощений, но с завидной регулярностью в каждой серии. Я помню первую реакцию своего детско-подросткового мозга: «Фу! Срам-то какой в мультике показывают!». Но через 3-5-7 серий к этому банально привыкаешь, а потом, в зависимости от степени полового созревания, начинаешь этого осознанно или неосознанно искать.

Это было лет 30 назад. А сейчас вернёмся в 2018 год. Взрослый, образованный, уважаемый в обществе человек. Семья, жена, дети, дача, машина… и МУЛЬТИКИ?!

Сериал, который мне подвернулся, относился к жанру исекай (перев. «другой мир» или «потусторонний мир») — японский жанр портального фэнтези. По-русски это называют историями про «попаданцев» — тех, кто оказался в другом мире. Как «Вовка в тридевятом царстве», только совсем не так…

В чём огромная сила и притягательность аниме — это возможность оказаться в другом измерении. Отрыв от реальности создаётся детальной и глубокой проработкой искусственного мира. Большое количество серий (от 12 до 48, а иногда и больше, по 20 минут каждая) создают эффект погружения во времени. Только беда в том, что мир в сериале искусственный, а время тратится самое настоящее.

В альтернативном мире тебе предлагаются нереальные возможности (например, обладание сверхсилой), ты участвуешь в эпичных битвах, управляешь чудо-машинами, погружаешься в амурно-развратные приключения, обретаешь дружбу и ведёшь весёлую разгульную жизнь… И всё такое яркое, сочное, интересное, что реальность меркнет на этом фоне, напоминая чёрно-белый телевизор. Кстати, родители в аниме наблюдаются крайне редко, а если они и есть, то зачастую это матери-одиночки или взрослые, которые не понимают своих детей. Здоровым семейным отношениям нет места.

И ещё. Очень часто пропуском в яркий увлекательный мир является «перерождение» или, если открыто, то СМЕРТЬ. «Оставь эту унылую серость (которую называют жизнью)! Умри! Переродись! И вот ТАМ тебя ждут настоящие друзья, приключения, радость, успех и счастье!» Невольно вспоминаются слова библейского змея-искусителя: «Нет, не умрёте, но будете, как боги…». И юные потомки Адама и Евы верят. Насмотревшись аниме, они романтизируют смерть. Последствия бывают ужасающими. И ответчиков найти не удаётся: сайты, на которых размещены аниме, зачастую зарегистрированы за пределами России.

«Хикикомо́ри» — японский термин, обозначающий людей, отказывающихся от социальной жизни и зачастую стремящихся к крайней степени социальной изоляции и уединения вследствие разных личных и социальных факторов. Такие люди часто не имеют работы и живут на иждивении родственников. Вбейте это слово как запрос в поисковиках и посмотрите картинки. Люди изолируются, чтобы утонуть в аниме и компьютерных играх. Современные затворники обитают не в глуши лесов или пустынь, а в тухлых вонючих квартирах, в жуткой антисанитарии, предпочитая вымышленный мир реальному. Ведь намного проще смотреть на чьё-то геройство с удовольствием, чем самому стать героем. В Библии есть одна фраза, которая мне очень нравится: «Живи на земле и храни истину» (книга Псалтирь 36:3). На земле нужно жить, а не в облаках летать.

В аниме подаются чуждые христианской культуре стандарты поведения и красоты. РАЗВРАТ — один из самых мягких терминов, который можно применить. Ведь какая-то падшая нотка нашей души так и тянет нас к тому, что является злом и грехом для человека. Умом, логикой, совестью мы понимаем, что нельзя, но ведь это ж просто мультик. «Да ничего страшного: я ж только посмотрел». Посмотрел раз, десять, тысячу, а потом пошёл и сделал: изнасиловал, совратил, изменил, проявил жестокость, избил, убил…

Зрительное возбуждение, хотим мы того или нет, оказывает влияние и на психику, и на физиологию. Обнажёнка, разврат и жестокость не вызывают в душе ничего хорошего, но вполне способны превратить нормального человека в извращенца, блудника или маньяка. Хотите пример такого мировосприятия? Наберите в строке запроса яндекс-картинок (или любого другого поисковика) слово «кошкодевочки». Гарантирую шок любому нормальному человеку. А молодёжь этим увлекается. Наши девочки носят характерные кошачьи ушки и выкладывают в соцсетях фото с «невинными» жестами, которые являются прямой отсылкой к непотребству и блуду. Мы можем и не догадываться: это язык субкультуры молодёжи, который родителям-«пенсионерам» уже и не понятен.

Очень часто в сюжетных линиях прослеживается мысль: боги — это зло. Они упиваются своей властью. Им плевать на человечество. Они хотят быть «белыми, чистыми и добрыми», хотя всё зло, жестокость, беды, проблемы в жизни человека исходят как раз от «добрых» богов. Но ты отринь старых богов и их законы. Прими тёмную сторону. Она неоправданно оклеветана, и лишь она может дать человечеству надежду на спасение. А когда ты пройдёшь путь развития и преодоления, потеряешь друзей, человечность, любовь и веру, то сможешь сам стать богом. Новым богом этого мира, который будет иметь силу свергнуть старых несправедливых богов. Ты сможешь (если повезёт по сюжету) воскресить друзей и любимых, которых ты потерял или которые пожертвовали собой ради того, чтобы ты достиг великой цели…

Короче, стань богом с тёмной стороны, а то мир некому спасать. Выводы делайте сами.

Только Божьей силой я был избавлен от аниме-зависимости. Я не понаслышке знаю, что смотрят наши подростки. Это не невинное увлечение, порой очень непросто оставить его. Но когда мы впускаем в свою жизнь Бога и честно просим Его избавить нас от зависимости, то блуд, мистика, кровопролитие, эротика больше не влекут, но становятся мерзкими и противными.

Есть закон созерцания: на что мы смотрим, в то и превращаемся. Так хочется, чтобы дети жили на земле, хранили истину и творили добро! Чтобы наполняли свой разум светлым и прекрасным, видели добрые примеры. Что мы можем предложить?

Максим Т.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.