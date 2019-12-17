Осторожно: экстрасенс!

Сейчас светские газеты редко обходятся без рекламы услуг экстрасенсов, колдунов, различного рода целителей. Шоу экстрасенсов собирают у экранов телевизоров огромную аудиторию. Людей привлекает всё сверхъестественное, и многие хотят приобщиться к непознанному хотя бы через телеэкран. Так ли безобидны подобные забавы? Что несёт в себе обращение к экстрасенсам?

Для начала определимся с терминами. Слово «экстрасенс» происходит от латинского exstra (сверх) и sensus (чувство, ощущение, восприятие). То есть экстрасенс — это человек, обладающий способностями к сверхчувственному восприятию. Экстрасенсорика включает в себя телепатию (чувствование на расстоянии), ясновидение (зрительное восприятие на большом расстоянии), проскопию прошлого (видение прошлых событий), предсказание будущего, магию (управление силами мира, другими людьми), спиритизм (вызывание духов умерших людей и общение с ними), биоэнерготерапию (лечение биополем). Всё это цветёт буйным цветом в нашей стране. Для услуг экстрасенсов даже существует свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Неужели так много россиян имеют сверхспособности? Конечно, среди них немало шарлатанов, желающих обогатиться на людском горе. Ведь к экстрасенсам чаще всего обращаются от безысходности, когда все остальные средства не принесли результата.

Желая выяснить отношение россиян к оккультным практикам, ВЦИОМ провёл опрос, результаты которого опубликованы на сайте habr.com:

«Согласно проведённому ВЦИОМ опросу, более половины опрошенных россиян (55%) считают возможным предсказывать будущее, тогда как только 38% в это не верят. Оставшиеся 7% респондентов не определились.

В 1990 году на этот же вопрос утвердительно ответило всего 43% респондентов, 21% отрицательно, а 36% опрошенных не могли дать определённого ответа. В то же время, уменьшилось число скептиков, считающих, что люди не могут обладать колдовскими способностями и наводить порчу. Утвердительно на вопрос о существовании колдунов и ведьм в 1990 году ответило 37% респондентов, в 2015 г. — 48%.Пошатнулась вера в “целителей”. Доли тех, кто верит в возможность лечения гипнозом или биополем сократились с 63% до 41% и с 49% до 35% соответственно. Наибольшее недоверие у россиян вызывает возможность общения с мёртвыми при помощи спиритических сеансов, но всё же доля верящих в возможность “позвонить на тот свет” возросла с 10 до 16% по сравнению с 1990 годом».Современная наука пока не может объяснить явление экстрасенсорики — многочисленные проведённые эксперименты не дают однозначного результата, который позволил бы сделать окончательный вывод о существовании этого явления. Ирина Харачко в статье, опубликованной на сайте Invictory.org, пишет: «В ряде случаев больные, лечившиеся у экстрасенсов, утверждают, что получили исцеление или же облегчение страданий. По наблюдениям проф. Берестова, по прошествии от двух до шести месяцев, реже года, после обращения к целителю болезнь возвращается с новой силой, лечить её становится сложнее. Часто поражаются другие органы, нередко развиваются психические нарушения, приводящие подчас к самоубийству. Обычно у вполне здоровых в психическом отношении людей после лечения у экстрасенсов развивается психосоматический синдром: появляются немотивированные страхи, а со временем и мотивированные, человек нередко начинает слышать “голоса”, появляется депрессивное состояние, которое со временем усугубляется и нередко заканчивается самоубийством. Нередко заболевание, с которым обратились к целителю, появляется у других членов семьи. Многие больные утверждали, что после лечения у экстрасенсов они начинали видеть беса».

Чтобы понять, почему в нашем обществе усиленно пропагандируется экстрасенсорика, нужно ответить на вопрос: «Кому это выгодно?» Желающим обогатиться? Конечно! Тем, кто хочет отвлечь внимание народа от насущных социальных проблем? Безусловно! Но это только вершина айсберга.Первым человеком, попавшимся на удочку экстрасенсорики, стала Ева в Эдемском саду. Она запросто заговорила со змеем, хотя до этого не встречала говорящих животных. Кто использовал змея в качестве медиума? Правильно, сатана. Его план сработал, ему удалось привести к грехопадению Адама и Еву и через это получить владычество над нашей планетой. С тех пор его главная задача — отвратить людей от Бога и заставить поклоняться себе. Для этого есть множество способов и один из них — экстрасенсорика.

Обращаясь к оккультным практикам, мы вступаем на территорию дьявола и теряем Божью защиту. Конечно, большинство экстрасенсов и целителей утверждают, что это Бог наделил их сверхспособностями. Перед сеансом они произносят молитву. Может быть, кто-то из них и сам верит, что действует силой Божьей, но как жестоко он ошибается! Иисус Христос говорит о таких людях: «Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”» (Евангелие от Матфея 7:21–23).

В Слове Божьем, Библии, Бог предостерегает Свой избранный народ от обращения к оккультизму: «Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Гос-подь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (книга Второзаконие 18:9–12). Все оккультные практики вызывают у Господа чувство отвращения! Вот о чём нужно помнить, когда вы удобно расположились перед телевизором в предвкушении очередного просмотра шоу экстрасенсов. Даже если вы не обращаетесь к целителям, а просто смотрите на них по телевизору, у сатаны уже есть право влиять на вас и держать на крючке. Заигрывание с тёмными силами опасно!

Что же делать, если у вас был опыт обращения к оккультным силам? Покайтесь перед Богом, попросите Его избавить вас от навлечённого проклятия. Общайтесь с Богом каждый день через молитву и изучение Библии. Поступайте так, как учит Слово Божье. Будьте верны Богу, и Он будет верен вам. Тогда в вашей жизни исполнится обетование: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь» (Библия, Послание римлянам 16:20).

«Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Библия, книга Левит 19:31).

Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.