Эту картину особенно оценил цесаревич Александр,а Василий Поленов после её написания удостоился звания академика.

«Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон» — так называется картина, написанная Василием Поленовым в 1875 году. Художник много работал в жанре исторической живописи, и эта картина — одна из самых известных. Что за событие легло в основу сюжета?

Жакобин де Монтебель, графиня д’Этремон — жена одного из лидеров гугенотов Гаспара де Колиньи. Гугенотами во Франции в XVI веке называли протестантов. Если политика римской церкви была направлена на то, чтобы под маской благоговейного отношения к Библии держать её под замком и скрывать от людей, то протестанты несли Слово Божье в народ. Умнейшие и образованнейшие люди своего времени открывали для себя Библию, переводили её на свои языки и делали доступной для простых людей. Это время называется Реформацией.

Реформация везде встречала сопротивление главенствующей церкви. Но ни в одной стране истина не подверглась такому жестокому гонению, как во Франции. Там последователей Христа преследовали с беспримерной жестокостью. В дни Реформации верующие расставались с жизнью в ужасных пытках и муках. Король и придворные, знатные женщины и утончённые девицы наслаждались предсмертными страданиями протестантов. Гугеноты были объявлены вне закона, за их головы назначалась определённая цена, на них охотились, как на диких зверей.

Лучших, благороднейших и образованнейших сыновей и дочерей Франции подвергали ужасным пыткам и заковывали в цепи вместе с ворами и убийцами.

Тягчайшим преступлением, самым страшным из всех совершённых в те мрачные столетия зверств, стала резня в Варфоломеевскую ночь. Мир и сегодня с содроганием вспоминает об этом трусливом и жестоком нападении. Король Франции, уступая требованию римских священников и прелатов, дал согласие на изуверское истребление инаковерующих. В ту самую ночь был убит Гаспар де Колиньи — муж Жакобин де Монтебель, изображённой на полотне Поленова.

Господь Иисус предупреждал: «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он [тем] служит Богу» (Евангелие от Иоанна 16:2). Колокольный полночный звон стал сигналом к началу резни. Тысячи протестантов мирно спали в своих домах, полагая, что находятся под покровительством короля. Их без предупреждения выволакивали на улицу и хладнокровно убивали. Резня в Париже продолжалась целую неделю, причём первые три дня отличались особой свирепостью. Кровопролитие не ограничилось стенами Парижа, особым указом короля избиение протестантов происходило во всех провинциях и городах. Ни возраст, ни пол не имели никакого значения. И невинного младенца, и убелённого сединами старца постигала одинаковая участь. Десятки тысяч протестантов погибли в этой кровавой резне.

Когда Рим узнал о случившемся, радости духовенства не было предела. Вестнику, прибывшему с этим сообщением, кардинал Лоранский вручил награду, пушка громовыми залпами приветствовала это событие. Звонили колокола, горели костры, народ ликовал. Для увековечивания этого побоища даже отчеканили медаль…

Но вернёмся к нашей графине. На холсте, покрытом тёмными, мрачными красками, мы видим, как из средневекового замка выходит, арестованная стражниками, графиня д’Этремон. На её прекрасном печальном лице, покрытом бледностью, изображена готовность принять уготованное ей испытание. Правой рукой графиня придерживается за стену своего дома, как за опору, чтобы не потерять присутствия духа. Ей понятно, что она обречена, скорее всего, на смерть. Но прямая осанка говорит о внутренней силе и достоинстве этой женщины, её несломленной вере.

Стражники, сопровождающие графиню, явно довольны: они выполнили приказ короля и арестовали ещё одну жертву. Тот из них, что находится справа, одет в блестящие латы и смотрит в сторону, высоко подняв голову. Вероятно, там собрался народ, наблюдающий за происходящим. На лице стражника застыло выражение собственной значимости и даже самодовольства.

Поленов смог отразить трагизм положения графини, готовой к смерти за свою веру. Глядя на неё, вспоминаются слова основоположника протестантизма Мартина Лютера: «На сём стою, и не могу иначе». Он произнёс их перед иерархами церкви, которые требовали, чтобы он отказался от своих идей. Но истина ему, как и миллионам других христиан, была дороже. Протестанты читали Библию, им было известно, что Христос и Его ученики:

НЕ строили роскошные храмы,

НЕ почитали иконы, статуи, изображения богов и святых,

НЕ целовали руки священникам, кресты и прочее «священные» символы,

НЕ поклонялись мощам усопших святых,

НЕ молились духам умерших и ангелам,

НЕ носили особую «священную» одежду и кресты на шее,

НЕ брали с людей деньги за водное крещение, молитвы и оказание других «духовных» услуг,

НЕ совершали крещение в воде без погружения в воду,

НЕ крестили не покаявшихся в грехах людей,

НЕ освящали воду и не окропляли людей «святой» водой,

НЕ создавали новых «христианских» праздников, накладывая их поверх уже существующих языческих,

НЕ позволяли, чтобы люди обращались к ним со словами «ваше Святейшество, ваше Высокопреподобие» и т. д.

НЕ учили регулярно исповедовать грехи в храме перед священником,

НЕ расчленяли тела умерших святых,

НЕ называли мать Иисуса Марию «Царицей Небесной» и не поклонялись ей,

НЕ проводили служения на устаревшем и вышедшем из употребления языке,

НЕ молились о спасении душ умерших людей и не отпевали их, не проповедовали о том, что после смерти любой грешный человек потенциально может спастись от ада.

Основными тезисами протестантизма были:

Только Писание (то есть Библия). Библия выше церкви и священного предания. Если церковная традиция противоречит Писанию, её не нужно исполнять. Только вера. Ни благословение пап, ни свечи, ни паломничества, ни аскетизм не спасают. Только личная вера и отношения с Богом. Только благодать. Спасение невозможно заслужить. Оно дано даром по милости Божьей через жертву

Иисуса Христа. Только Христос. Между человеком и Богом может быть только один посредник — Господь Иисус. Только Богу слава. Славить можно только Бога, не папу римского, не многочисленных святых, но Творца неба и земли.

Не кажется ли вам, что это здравые тезисы? Между тем, у официальной церкви всегда было много «заряженных» сторонников, мало сведущих в учении Господа, но готовых убить и порвать инакомыслящих.

В Интернете под картиной Поленова «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д’Этремон» можно увидеть нелестные комментарии от наших соотечественников. «Сектантка проклятая», — пишут одни. «Не место этой картине в Русском музее», — пишут другие. Время идёт, а дух нетерпимости жив. И в последние дни он будет больше и больше разгораться. Пусть же пример этой стойкой женщины вдохновит верующих твёрдо стоять за истину в любых испытаниях. А гонителям хотелось бы напомнить: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14). Быть с большинством ещё не значит быть на верном пути.

Подготовил Егор Стасов