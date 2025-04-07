О картине, полной образов

«И был в повиновении у них [родителей]» (Евангелие от Луки 2:51) — эта строчка из Евангелия вдохновила английского художника Джона Эвертта Милле написать картину «Христос в родительском доме». Картина задумана как живописная проповедь, наполненная евангельскими образами.

Маленький Иисус оцарапал левую ладонь о гвоздь, торчащий из двери, которую Иосиф со своим помощником изготавливают в мастерской. В центре — Мария, которая подошла посмотреть на рану. Видя, что мать встревожена, Иисус ободряюще целует её в щёку. Муж Марии, Иосиф, чтобы осмотреть рану, отводит назад левую руку Иисуса. Капля крови падает на левую ступню мальчика.

На заднем плане — Елизавета — двоюродная сестра Марии, мать Иоанна Крестителя, она тянется за плотницкими клещами, чтобы вытащить из доски злополучный гвоздь. Справа от Иисуса — Иоанн Креститель, который несёт троюродному Брату миску с водой — промыть царапину.

В центре картины — широкая поверхность плотницкого стола. Пространство мастерской расширяется благодаря окну, в котором видны сельский пейзаж и овцы, столпившиеся у окна и с любопытством заглядывающие в мастерскую.

Овцы — это мы, дети Божьи, ожидающие спасения. Как сказано: «Приидите, поклонимся и припадём, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего; ибо Он есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его» (Библия, книга Псалтирь 94:6, 7). Через окно льётся свет. Весь мир смотрит в мастерскую Иосифа и ожидает увидеть чудо.

Замысел художника — показать, что Иисус — не только Сын Божий, но и Сын человеческий. Картина показывает Христа, Который рос в родительском доме как обычный человек, как один из нас, в послушании у родителей.

Прощаясь с учениками, Христос говорит о другом доме — небесном доме Своего Отца: «В доме Отца Моего обителей много» (Евангелие от Иоанна 14:2). Господь пришёл в этот мир и «стал человеком из плоти и крови» (Библия, Послание евреям 2:14; современный перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии), чтобы привести нас, Своих овец, в этот небесный дом.

Павел Гончар