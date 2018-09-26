В Турции археологи нашли 1 700-летний христианский храм

Археологи, исследуя дно озера в Турции близ бывшего города Никея обнаружили христианский храм возрастом в 1 700 лет. Ученные предполагают, что именно в нем состоялся Первый Никейский собор в 325 году.

Профессор Мустафа Сахин (Mustafa Şahin), глава кафедры археологии в университете Улудаг (в провинции Бурса), указал в своем интервью журналистам издания Live Science, что храм был обнаружен методом аэрофотосъемки на дне озера Изник близ города Изник, в древности Никея. В городе до сих пор сохранились остатки крепости византийского времени, а его нынешнее население составляет около 15 тысяч человек, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и Christian Headlines.

«Когда я занялся изучением полученных изображений, я вдруг с удивлением совершенно ясно различил контуры храма под водой, – сказал Сахин. – Я занимаюсь полевыми исследованиями в районе Изника с 2006 года, и никак не ожидал обнаружить столь великолепный археологический объект».

По данным Live Science, храм был разрушен крупным землетрясением в 740 году нашей эры, и теперь остатки его стен покоятся на глубине 3 метров под уровнем озера примерно в 50 метрах от его берега.

Аквалангисты уже обнаружили погребения в храме и его дворе, и нашли в них монеты времен римских императоров Флавия Юлия Валента II (364-378 гг. н.э.) и Цезаря Флавия Валентиниана II (375-392 гг. н.э.).

Издание The Daily Mail приводит слова Мустафы Сахина, считающего, что есть основания полагать, что именно в этом храме состоялся в 325 году Первый Никейский собор, созванный императором Константином I. Собор продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. На соборе был принят Никейский символ веры, осуждены арианская и другие ереси, выходным днём было признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской церковью Пасхи и выработано двадцать канонов веры.

Археологи имеют основания считать, что христианский храм был выстроен на древнем языческом святилище. Сахин надеется, что правительство присвоит храму статус подводного археологического памятника культуры и музея.

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.