Израильские археологи обнаружили печать, имеющую прямое отношение к Библии

Это открытие, датируемое седьмым веком до Р.Х., стало результатом раскопок в Гивати — национальном парке Города Давида в Иерусалиме. Этот парк является частью древнего города, который Давид сделал своей столицей 3000 лет тому назад.

Редкой находкой является «булла» или печать, датируемая ещё периодом Первого Храма. Она содержит слова «Нефан-Мелех, слуга царя».

Имя Нефан-Мелех упоминается в Библии — 4 Царств 23:11. Писание называет этого человека высокопоставленным чиновником («евнухом») при дворе царя Иосии, молодого правителя, который обновил завет Израиля с Богом и уничтожил в стране языческие идолы.

Д-р Анат Мендель-Геберович из Иерусалимского Еврейского Университета расшифровала надпись буллы и установила, что Нефан-Мелех был хорошо известен в древней Иудее, поскольку на печати указано лишь его собственное имя, т. е. не было необходимости указывать родовое имя.

«Действительно ли я держу в своей руке печать самого Нефана-Мелеха, упомянутого в Библии? — это вопрос на миллион долларов. Да, на все сто процентов я никогда не смогу этого утверждать. Всё, что я могу утверждать, — это наличие трёх совпадений. Во-первых, имя Нефан-Мелех, которое было довольно редким. Во-вторых, период середины 7 века до Р.Х., когда правил царь Иосия. В-третьих, упоминание титула «мелех». Таким образом, Нефан-Мелех был человеком, близким царю», — объясняет Мендель-Геберович.

Источник: ieshua.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.