Молитва укрепляет здоровье пожилых людей

Учёные из Университета Бэйлора проанализировали данные 1024 человек в возрасте 65 лет. Участников разделили на три группы. В первую группу вошли христиане, во вторую — нерелигиозные люди, которые были христианами в прошлом, а в третью — те, кто никогда не верил в Бога.

Исследователи обнаружили: восприятие Бога определяло эффект от молитвы. В частности, молитва помогала только тем пожилым людям, которые верили, что Бог защитит и успокоит их, когда будет необходимо. А те, кто в это не верил, оказались подвержены риску возникновения проблем с психическим здоровьем, несмотря на молитвы.

Специалисты отмечают, что вера в любовь Бога особенно необходима пожилым людям, столкнувшимся с разными недугами, возрастной дискриминацией, потерей друзей и ухудшением материального положения из-за выхода на пенсию. Религия снижает у таких людей уровень стресса.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (245) сентябрь 2017 г.